Agregan dos funciones para Pixar en Concierto en el Teatro Colón

Acompañada por la proyección de algunos fragmentos de las películas seleccionadas, el concierto sella la sexta colaboración entre la compañía del ratón Mickey y el Colón, luego de "Disney en Concierto: Sinfonía de Películas", "Star Wars: Una nueva esperanza en concierto", "Magia y sinfonía", "Star Wars: El imperio contraataca en concierto" y "Disney 100 en concierto", realizado este año como parte de las celebraciones por el centenario de la más importante compañía de entretenimiento a nivel global.

Entre las canciones que formarán parte del espectáculo se encuentran "Cuando ella me amaba", de "Toy Story 2"; "Le Festin", de "Ratatouille"; "Nobody Like You", de "Red"; "Si no estoy contigo", de "Monsters, Inc."; "Viento y cielo alcanzar", de "Valiente"; y "Un poco loco" y "El latido de mi corazón", de "Coco"; entre más.

Las entradas para "Pixar en concierto", que también ofrecerá una función distendida y adaptada a las necesidades y preferencias de personas neurodivergentes, ya pueden adquirirse a través de la página oficial del Colón o de manera presencial en la boletería del teatro, ubicada en Tucumán 1171.