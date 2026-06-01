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Alejandro Pueblas contó la verdad sobre el femicidio de Agostina Vega

El periodista de A24 confirmó detalles jamás contados en su canal de Youtube. El vínculo entre la víctima y el acusado y un desenlace que duele.

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Alejandro Pueblas contó la verdad sobre el femicidio de Agostina Vega

El periodista Alejandro Pueblas de A24 contó en su canal de Youtube los detalles jamás revelados de lo que ocurrió con Agostina Vega, quien el pasado sábado fue encontrada sin vida en la ciudad de Córdoba luego de una intensa búsqueda que duró poco menos de una semana.

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Enviado por la emisora, Pueblas utilizó su canal de Youtube para revelar detalles del vínculo que Agostina tenía con el principal acusado, Claudio Barrelier.

"Vamos a contar qué pasó con Agostina y qué es la información periodística que yo tengo, hasta el momento de toda la situación. Momento cero, en principio Agostina ya tenía una relación con este hombre de hace un tiempo, se hablaban por Whatsapp, Agostina tenía una vida sexual activa, Agostina tenía una vida que no correspondía a una nena de 14 años", arrancó el periodista.

Y agregó: "Se hablaba con este hombre por Whatsapp, se mandaban muchas imágenes, imágenes para ver de una sola vez, este hombre le hablaba constantemente, ya la había invitado a otros lugares y en paralelo este hombre tenía una relación con la mamá de Agostina, con otras mujeres también, un hombre de su lado que era un mujeriego, mentiroso, manipulador. Agostina estaba manipulada por este hombre y la había invitado ya en diferentes oportunidades a diferentes lugares, a diferentes encuentros".

"Esta vez la había dicho, no sabemos por qué, recordemos la madre consume drogas, el detenido también consume drogas, en esa casa consume drogas y alcohol y la había invitado con la excusa al parecer de escaparse, de ir a fugarse, ella ya había puesto en sus redes sociales que se iba a fugar, que se iba a ir con él, en principio iban a aprovechar el partido de River-Belgrano para fugarse, no se sabe si una fuga esporádica para tener algún tipo de relación solamente y aparecer a unos días o una fuga completa y fugarse juntos, él le decía que la amaba, que era el amor de su vida, que era lo mejor que le había pasado, pero que era muy chica, que era un amor prohibido, que no podía, que estaba con la madre para que sea toda una pantalla, y ella caía en toda esa situación al mismo tiempo que estaba con este hombre", enfatizó.

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Y puntualizó: "El día sábado comparten un cumpleaños a la tarde, él para blanquear parte de la situación y ella también le dice a la mamá que le pase el teléfono de él, ahí empieza a escribirle a él, se escribieron durante todo el día hasta el horario que ella en realidad es citada por él a ese lugar, ella llega, él le paga el remis, y cuando llegan a ese lugar donde está confirmado que el remisero la deja, ingresan a la casa, es la imagen que vemos, en esa casa pasan más de 40 minutos y ahí se pierde el rastro totalmente de Agustina, en ese momento los perros dan, ellos ingresan al dormitorio, no sabemos exactamente qué pasó, lo que sabemos es que entró pero que no salió, después de esa situación, después de que entran pero ella no sale, se lo ve salir a él horas más tarde con tachos de 20 litros de los cuales nosotros mostramos las tapas de los tachos de 20 litros tirados en la basura en la puerta de la casa, con bolsas de consorcio en un Ford Ka negro rumbo a este lugar, a donde estamos nosotros ahora".

Y finalizó: "Nadie escuchó nada en esa casa, nadie escuchó discusión, nadie escuchó nada, se cree que algo sucedió dentro de esa casa y que todo eso era para ser descartado en este lugar, en ese momento que llega a este lugar la justicia encuentra una imagen de él en el Ford Ka unos 30 metros, a unos 300 metros de acá, se cree que en este lugar él descarta el cuerpo de Agustina y después se va".

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