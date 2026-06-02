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Se conoció el video del crimen del comisario asesinado cuando fue a buscar a su hija

Las cámaras de seguridad registraron parte del ataque ocurrido en González Catán. Las imágenes muestran la llegada y la fuga de los delincuentes, mientras avanza la investigación por el crimen del jefe policial.

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La Matanza: así fue el momento en el que los delincuentes abordaron al comisario

La Matanza: así fue el momento en el que los delincuentes abordaron al comisario, le dispararon y escaparon

La investigación por el crimen del comisario Diego Fernando Ponce sumó en las últimas horas una prueba clave: las cámaras de seguridad del barrio Villa Dorrego, en González Catán, registraron parte de la secuencia del asalto que terminó con la muerte del jefe policial cuando fue a buscar a su hija a una clase de inglés.

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Las imágenes captadas en la intersección de las calles Apipé y Obligado muestran el momento en que cuatro motochorros llegan a la zona y, tras el ataque, escapan rápidamente del lugar. En el registro también se escuchan las detonaciones y puede verse a varios vecinos corriendo para asistir a la víctima.

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El hecho ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 20.30. Según reconstruyeron los investigadores, Ponce había llegado en su camioneta para retirar a su hija cuando fue interceptado por los delincuentes armados.

De acuerdo con las primeras pericias, los asaltantes intentaron robarle el vehículo y obligarlo a descender. En medio de la situación, se produjo un enfrentamiento armado en el que el comisario recibió cuatro impactos de bala.

Tras el ataque, vecinos de la zona lo trasladaron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. El personal médico intentó reanimarlo, pero finalmente confirmó su fallecimiento.

Un sospechoso detenido

La investigación tuvo un avance durante la madrugada de este martes, cuando uno de los presuntos integrantes de la banda llegó al hospital Paroissien con una herida de bala en una pierna.

El joven, de 19 años, aseguró haber sido víctima de un robo frente a su domicilio. Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato y, tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, lograron identificarlo como uno de los sospechosos vinculados al crimen.

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Además, se comprobó que el acusado cumplía arresto domiciliario y tenía colocada una pulsera electrónica. Pese a esa medida judicial, habría abandonado su vivienda para participar del asalto.

Por el momento permanece internado bajo custodia policial hasta recibir el alta médica. Luego será trasladado a una unidad penitenciaria por haber violado las condiciones del arresto domiciliario.

Buscan al resto de la banda

La causa continúa con distintas medidas de prueba para determinar el grado de participación del detenido y establecer la identidad de los otros tres delincuentes que aparecen en las grabaciones.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona, testimonios de testigos y peritajes balísticos para reconstruir minuto a minuto el recorrido de los sospechosos antes y después del crimen.

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