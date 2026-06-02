Se conoció el video del crimen del comisario asesinado cuando fue a buscar a su hija

De acuerdo con las primeras pericias, los asaltantes intentaron robarle el vehículo y obligarlo a descender. En medio de la situación, se produjo un enfrentamiento armado en el que el comisario recibió cuatro impactos de bala.

Tras el ataque, vecinos de la zona lo trasladaron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. El personal médico intentó reanimarlo, pero finalmente confirmó su fallecimiento.

Un sospechoso detenido

La investigación tuvo un avance durante la madrugada de este martes, cuando uno de los presuntos integrantes de la banda llegó al hospital Paroissien con una herida de bala en una pierna.

El joven, de 19 años, aseguró haber sido víctima de un robo frente a su domicilio. Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato y, tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, lograron identificarlo como uno de los sospechosos vinculados al crimen.

comisario

Además, se comprobó que el acusado cumplía arresto domiciliario y tenía colocada una pulsera electrónica. Pese a esa medida judicial, habría abandonado su vivienda para participar del asalto.

Por el momento permanece internado bajo custodia policial hasta recibir el alta médica. Luego será trasladado a una unidad penitenciaria por haber violado las condiciones del arresto domiciliario.

Buscan al resto de la banda

La causa continúa con distintas medidas de prueba para determinar el grado de participación del detenido y establecer la identidad de los otros tres delincuentes que aparecen en las grabaciones.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona, testimonios de testigos y peritajes balísticos para reconstruir minuto a minuto el recorrido de los sospechosos antes y después del crimen.