Tras la explosiva reacción de Barbie Vélez, Fede Bal tomó una firme decisión sobre la guerra entre ellos.

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¿Qué dijo Barbie Vélez en su descargo contra Fede Bal?

Las declaraciones públicas muchas veces tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del momento en que son realizadas. En el mundo del espectáculo, donde las historias personales suelen quedar expuestas ante la mirada de todos, ciertos temas conservan una sensibilidad especial incluso con el paso de los años. Eso fue lo que ocurrió tras una reciente entrevista en la que Fede Bal volvió a referirse al conflicto judicial y mediático que protagonizó junto a Barbie Vélez, reavivando una herida que, según ella misma expresó, todavía permanece abierta.

Durante una charla en Blender junto a José María Listorti, el actor recordó la polémica que atravesó con su expareja luego de la separación. En ese contexto, sostuvo que el tiempo terminó respaldando su postura y destacó la importancia de haber recurrido a la Justicia para resolver la situación. “Cuando vas con la verdad…”, afirmó, al tiempo que remarcó que siempre eligió ese ámbito antes que la exposición mediática para afrontar el conflicto.

Sus palabras generaron una fuerte repercusión y rápidamente encontraron respuesta. Desde Bondi Live, Barbie Vélez decidió expresar cómo impactaron en ella esas declaraciones. Con evidente emoción, reveló que el tema sigue siendo profundamente doloroso y que escuchar nuevamente referencias a aquel episodio le provocó una gran angustia. “El fin de semana la pasé como el orto por una persona que decide sacar un tema que en mí es dolorosísimo, a mí me genera impotencia”, manifestó entre lágrimas.

La actriz explicó que durante la última década optó por mantener silencio sobre lo sucedido, intentando continuar con su vida lejos de la polémica. Sin embargo, aseguró que cada vez que el tema vuelve a instalarse públicamente revive sensaciones difíciles de procesar. “Él lo habla desde la soberbia y desde una impunidad terrible, a mí me generó el trauma más grande de mi vida”, sostuvo al referirse a los dichos de su expareja.

Con el paso de los años, Barbie aseguró haber encontrado una fortaleza que no tenía cuando era más joven. Por eso, decidió responder de manera directa y pedirle públicamente a Bal que deje de mencionarla. “Quiero hablarlo después de 10 años y decirle: no hables nunca más de mí, que si querés hablar, que sea para pedir perdón y cerrá el orto, flaco, cerrá el orto”, expresó. Luego profundizó sobre el cambio personal que atravesó durante este tiempo: “Yo no soy más la nena esa de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza, que tenía miedo. Yo tengo 30 años, pasaron 10 años, mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas”.

En medio de la conmoción que generó el relato de la actriz, Nazarena Vélez intervino para acompañar a su hija con un mensaje cargado de afecto. “Te amo, hija”, le dijo, en un gesto que reflejó el respaldo familiar que la contiene en cada una de estas situaciones. La escena mostró la sensibilidad del momento y el fuerte vínculo que mantienen madre e hija.

Finalmente, Barbie cerró su descargo con una reflexión que no pasó desapercibida y que dejó al descubierto la profunda diferencia que percibe entre su realidad actual y la de su exnovio. Aún visiblemente afectada, concluyó: “Pasa que es difícil, yo entiendo que es difícil también no tener gente que te ama, no tener una familia hermosa que te contiene y que te ama, debe ser difícil, debe ser muy difícil”. Sus palabras pusieron fin a una intervención cargada de emoción, dolor y recuerdos que, a una década de distancia, continúan generando repercusiones.