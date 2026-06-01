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La peor confirmación sobre el cuerpo de Agostina Vega tras su asesinato

El informe forense confirmó uno de los detalles más estremecedores de la investigación. Mientras continúa la búsqueda de posibles cómplices, el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier, quien habría intentado quitarse la vida en prisión.

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La peor confirmación sobre el cuerpo de Agostina Vega tras su asesinato

La peor confirmación sobre el cuerpo de Agostina Vega tras su asesinato

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas un dato escalofriante que profundizó la conmoción en Córdoba. La autopsia determinó que el cuerpo de la adolescente de 14 años fue desmembrado antes de ser abandonado en un descampado de la zona sur de la capital provincial.

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El hallazgo del cuerpo se produjo menos de 72 horas después de la desaparición de la joven, en un operativo que incluyó intensos rastrillajes en un predio de más de 200 hectáreas ubicado en barrio Ampliación Ferreyra. Los restos fueron encontrados en una zona boscosa del lugar.

Descampado Agostina Vega

Según precisó el fiscal de la causa, Raúl Garzón, los investigadores estiman que el crimen ocurrió entre las 23:30 del sábado y las primeras horas de la madrugada del domingo, pocas horas después de que Agostina fuera vista por última vez.

Caso Agostina Vega: cómo sigue la investigación

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba. Los peritos analizan distintos elementos secuestrados durante los allanamientos y no descartan la participación de otras personas en el hecho.

El único detenido hasta el momento es Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, señalado por los investigadores como la última persona que tuvo contacto con la adolescente antes de su desaparición.

Claudio Barrelier, Agostina Vega y la casa de Córdoba

De acuerdo con información trascendida en las últimas horas, el sospechoso habría intentado quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, donde permanece alojado desde su detención. Actualmente se encuentra bajo observación médica y sedado para evitar nuevos episodios de autolesión.

Por otra parte, el fiscal confirmó que existen varias líneas de investigación abiertas, algunas de ellas relacionadas con el entorno de la víctima. Además, sostuvo que durante los procedimientos se incorporaron pruebas consideradas relevantes para reconstruir lo ocurrido y determinar si hubo más involucrados.

En paralelo, el gobernador Martín Llaryora recibió a los abuelos de Agostina, quienes reclamaron que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables del crimen.

Convocaron a una marcha en reclamo de Justicia

Mientras avanza la investigación por el asesinato de Agostina, convocaron a una marcha en reclamo de justicia. El colectivo Ni Una Menos Córdoba llamó a movilizarse el miércoles, luego del crimen de la nena de 14 años. "Seamos miles en las calles contra la violencia machista porque nos siguen matando y nada cambia", plantearon desde la organización.

Desde el colectivo plantearon en su cuenta de Instagram: "Ya no nos salen las palabras pero no nos vamos a quedar calladas ante el femicidio de Agostina. Otra vez el dolor. Otra vez la bronca. Otra vez una familia destruida y una comunidad entera preguntándose cómo llegamos hasta acá".

ni una menos

En ese sentido, advirtieron: "Agostina salió de su casa con vida. Eso tendría que ser suficiente para volver. ¿Cuántas más tenemos que perder para que la sociedad entienda el peligro al que estamos expuestas? Hoy exigimos Justicia por ella y acompañamos a su familia en un dolor imposible de dimensionar".

Asimismo, reclamaron: "Mientras seguimos contando casos, elaborando estadísticas y reclamando medidas de protección, seguimos sumando nombres que nunca deberían formar parte de ninguna lista. Pedimos respeto. A los medios de comunicación, para que dejen de lado el sensacionalismo. A quienes utilizan las redes sociales, para que acompañen con empatía y responsabilidad".

Y convocaron: "El próximo miércoles hay marcha por el #3J, la fecha de la primera vez que salimos a las calles para gritar Ni Una Menos. Lo seguiremos haciendo, reclamando respuestas y exigiendo que el Estado actúe. Seamos miles en las calles contra la violencia machista porque nos siguen matando y nada cambia".

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