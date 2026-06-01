La peor confirmación sobre el cuerpo de Agostina Vega tras su asesinato

El único detenido hasta el momento es Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, señalado por los investigadores como la última persona que tuvo contacto con la adolescente antes de su desaparición.

Claudio Barrelier, Agostina Vega y la casa de Córdoba

De acuerdo con información trascendida en las últimas horas, el sospechoso habría intentado quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, donde permanece alojado desde su detención. Actualmente se encuentra bajo observación médica y sedado para evitar nuevos episodios de autolesión.

Por otra parte, el fiscal confirmó que existen varias líneas de investigación abiertas, algunas de ellas relacionadas con el entorno de la víctima. Además, sostuvo que durante los procedimientos se incorporaron pruebas consideradas relevantes para reconstruir lo ocurrido y determinar si hubo más involucrados.

En paralelo, el gobernador Martín Llaryora recibió a los abuelos de Agostina, quienes reclamaron que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables del crimen.

Convocaron a una marcha en reclamo de Justicia

Mientras avanza la investigación por el asesinato de Agostina, convocaron a una marcha en reclamo de justicia. El colectivo Ni Una Menos Córdoba llamó a movilizarse el miércoles, luego del crimen de la nena de 14 años. "Seamos miles en las calles contra la violencia machista porque nos siguen matando y nada cambia", plantearon desde la organización.

Desde el colectivo plantearon en su cuenta de Instagram: "Ya no nos salen las palabras pero no nos vamos a quedar calladas ante el femicidio de Agostina. Otra vez el dolor. Otra vez la bronca. Otra vez una familia destruida y una comunidad entera preguntándose cómo llegamos hasta acá".

ni una menos

En ese sentido, advirtieron: "Agostina salió de su casa con vida. Eso tendría que ser suficiente para volver. ¿Cuántas más tenemos que perder para que la sociedad entienda el peligro al que estamos expuestas? Hoy exigimos Justicia por ella y acompañamos a su familia en un dolor imposible de dimensionar".

Asimismo, reclamaron: "Mientras seguimos contando casos, elaborando estadísticas y reclamando medidas de protección, seguimos sumando nombres que nunca deberían formar parte de ninguna lista. Pedimos respeto. A los medios de comunicación, para que dejen de lado el sensacionalismo. A quienes utilizan las redes sociales, para que acompañen con empatía y responsabilidad".

Y convocaron: "El próximo miércoles hay marcha por el #3J, la fecha de la primera vez que salimos a las calles para gritar Ni Una Menos. Lo seguiremos haciendo, reclamando respuestas y exigiendo que el Estado actúe. Seamos miles en las calles contra la violencia machista porque nos siguen matando y nada cambia".