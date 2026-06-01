Autopsia de Agostina Vega: la primera instancia terminó y habría arrojado un dato clave

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los estudios también permitirán precisar la secuencia de lesiones y establecer si existieron maniobras destinadas a ocultar el crimen luego de la muerte.

Los resultados podrían resultar determinantes para confirmar o descartar algunas de las hipótesis que manejan actualmente los investigadores.

Agostina Vega cámara de seguridad 2

La teoría que sostiene la fiscalía

Hasta el momento, la principal línea investigativa sostiene que Agostina fue asesinada pocas horas después de haber desaparecido. Según explicó el fiscal Garzón, el crimen habría ocurrido entre las 22.30 del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24.

La adolescente fue vista por última vez ingresando a una vivienda del barrio Cofico junto a Claudio Barrelier, expareja de su madre. Esa secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y constituye la última imagen conocida de la joven con vida.

Para los investigadores, la menor nunca salió de ese domicilio.

CASA AGOSTINA VEGA

Un dato preliminar surgido de la autopsia de Agostina Vega

Mientras se aguardan las conclusiones oficiales, trascendió una primera información surgida del trabajo forense. Según reveló el periodista Alejandro Pueblas en A24, los estudios preliminares indicarían que Agostina no estaba embarazada, una versión que había comenzado a circular durante las últimas horas.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron además que los primeros resultados ya fueron comunicados a las partes involucradas en la causa y que será la familia quien decidirá si esos datos se hacen públicos.

Cómo encontraron el cuerpo de Agostina Vega

Los restos de la adolescente fueron hallados el sábado pasado en un descampado de más de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, al sudeste de la ciudad de Córdoba.

La búsqueda se concentró en ese sector después de que cámaras de seguridad y el análisis de antenas telefónicas ubicaran a Barrelier en la zona días después de la desaparición.

Uno de los perros entrenados que participaba de los rastrillajes permitió localizar los restos humanos enterrados en un área de difícil acceso.

El fiscal sostuvo que existe un 98% de probabilidades de que correspondan a Agostina, aunque la identificación definitiva quedará confirmada mediante estudios de ADN.

Una causa que podría agravarse

La autopsia también será clave para definir los próximos pasos judiciales. Si los peritos encuentran evidencias compatibles con una agresión sexual previa al homicidio, la acusación contra Claudio Barrelier podría agravarse significativamente.

Además, los investigadores continúan analizando si existieron otras personas involucradas en el hecho o en el posterior traslado y ocultamiento del cuerpo.

Mientras tanto, la fiscalía mantiene bajo reserva gran parte de la información obtenida y espera los resultados finales de los estudios forenses para avanzar en una de las causas que más conmoción generó en Córdoba en los últimos años.