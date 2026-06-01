Se supo qué pasó con el perro de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Fue así como integrantes de la ONG Hocicos Felices organizaron un operativo destinado a sacar al animal del lugar y trasladarlo a un espacio seguro. Los voluntarios llegaron a la vivienda luego de recibir numerosos llamados y mensajes que advertían sobre el deterioro físico que presentaba el perro.

Al arribar, los rescatistas comprobaron que la situación era incluso más grave de lo que imaginaban. Según relataron posteriormente, el animal mostraba signos evidentes de desnutrición y estrés, producto de un prolongado período sin los cuidados adecuados.

La prioridad fue retirarlo de inmediato del lugar y garantizarle atención veterinaria especializada.

Los integrantes de la organización lograron ponerlo a salvo y trasladarlo a un centro donde pudiera recibir asistencia profesional. Allí comenzó una evaluación integral para determinar el verdadero alcance de las secuelas físicas provocadas por el abandono.

A través de sus redes sociales, desde Hocicos Felices explicaron que la intervención se produjo luego de reiteradas denuncias realizadas tanto por vecinos como por proteccionistas independientes.

“Recibimos numerosos pedidos de ayuda relacionados con el estado en el que se encontraba el perro. Una vez que verificamos la situación, actuamos rápidamente para garantizar su rescate”, señalaron desde la entidad.

La primera revisión médica confirmó las sospechas. Los veterinarios detectaron un cuadro severo de desnutrición, acompañado por signos compatibles con un período prolongado de abandono. Además de la evaluación física inicial, se realizaron distintos estudios clínicos para conocer con precisión el estado general del animal.

Los profesionales elaboraron un plan de recuperación que incluye controles periódicos, alimentación especial y seguimiento constante. El objetivo es que pueda recuperar peso, fuerza muscular y estabilidad emocional antes de pensar en una nueva etapa de su vida.

Pero la recuperación no será únicamente física.

Los especialistas remarcaron que los animales que atraviesan experiencias traumáticas suelen desarrollar conductas defensivas o reacciones asociadas al miedo. Por esa razón, el tratamiento contempla también un proceso de socialización gradual.

En medio de la tristeza generada por el crimen de la adolescente, los rescatistas decidieron rendirle homenaje de una manera especial. El perro recibió el nombre de “Agosto”, una elección cargada de simbolismo que busca mantener vivo el recuerdo de Agostina Vega.

La decisión fue acompañada por numerosos mensajes de apoyo en redes sociales, donde cientos de personas celebraron tanto el rescate como el gesto de recordar a la joven víctima.

“Agosto” fue trasladado posteriormente a School Can, un espacio especializado en guardería y educación canina ubicado en Córdoba, donde permanecerá bajo supervisión profesional durante las próximas semanas.

Los responsables del lugar explicaron que el primer objetivo será ofrecerle tranquilidad y estabilidad. Después de atravesar una situación de abandono, consideran fundamental que pueda adaptarse a un entorno seguro antes de enfrentar nuevos desafíos.

El período inicial estará centrado en la recuperación emocional.

Los especialistas indicaron que no se buscará acelerar ningún proceso. Por el contrario, se trabajará respetando los tiempos del animal para evitar generar nuevas situaciones de estrés.

Las primeras observaciones realizadas tras su ingreso reflejaron comportamientos esperables en perros que han sufrido abandono o experiencias negativas. De acuerdo con los testimonios de quienes participaron del rescate, el can reaccionó con temor frente a personas desconocidas y también mostró conductas defensivas ante la presencia de otros animales.

Una de las voluntarias que intervino en el procedimiento explicó que, apenas llegó al centro de recuperación, el perro emitía gruñidos y se mostraba reacio al contacto.

Sin embargo, aclaró que estas reacciones no deben interpretarse como señales de agresividad permanente.

“Está asustado y necesita tiempo”, resumieron quienes trabajan diariamente con él.

Los especialistas en comportamiento animal remarcan que muchos perros que han atravesado situaciones traumáticas desarrollan mecanismos de defensa destinados a protegerse de aquello que perciben como una amenaza. En la mayoría de los casos, con paciencia y acompañamiento profesional, esas conductas pueden modificarse notablemente.

Por ese motivo, el futuro de “Agosto” será evaluado paso a paso.

Los integrantes de la ONG explicaron que todavía resulta prematuro pensar en una adopción definitiva. Antes de buscar una familia responsable, consideran indispensable conocer en profundidad su temperamento, sus reacciones y sus necesidades particulares.

La intención es garantizar que la futura convivencia sea segura tanto para el animal como para las personas que eventualmente decidan incorporarlo a su hogar.

“No podemos apresurarnos. Tenemos que saber cómo se comporta, qué necesita y cuál es el entorno más adecuado para él”, señalaron desde la organización.

Mientras tanto, el caso sigue despertando muestras de solidaridad. Numerosos vecinos y usuarios de redes sociales ofrecieron ayuda para colaborar con los gastos veterinarios y con el proceso de recuperación.

Al mismo tiempo, la historia abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad que implica tener animales domésticos y la importancia de denunciar situaciones de abandono cuando son detectadas.

Proteccionistas consultados por medios locales sostienen que la intervención temprana de los vecinos fue determinante para salvarle la vida al perro. De no haberse realizado la denuncia, su estado podría haber empeorado dramáticamente en cuestión de días.

La movilización comunitaria permitió que una situación crítica fuera detectada a tiempo.

El rescate de “Agosto” se transformó así en una historia paralela dentro de una investigación marcada por el dolor y la conmoción social que provocó el asesinato de Agostina Vega.

Aunque se trata de hechos completamente distintos, ambos episodios quedaron unidos por el contexto en el que ocurrieron y por el impacto emocional que generaron en la comunidad.

Hoy, mientras la Justicia intenta esclarecer todos los detalles del femicidio que conmocionó a Córdoba, el perro rescatado inicia un largo camino de recuperación. Lejos de la vivienda donde fue encontrado, recibe atención médica, alimentación adecuada y un entorno seguro que le permitirá comenzar una nueva etapa.

Su evolución será monitoreada durante las próximas semanas. Recién cuando los especialistas determinen que se encuentra estable física y emocionalmente, se evaluará la posibilidad de encontrarle una familia adoptiva.

Por ahora, la prioridad es una sola: que “Agosto” pueda recuperarse completamente y dejar atrás una historia marcada por el abandono. Su rescate se convirtió en un símbolo de solidaridad en medio de una tragedia que continúa generando preguntas, dolor y pedidos de justicia por Agostina Vega.