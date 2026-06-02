Histórico: la indumentaria inédita que usará la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cómo se vestirá Argentina en el segundo partido del grupo ante Austria

Para afrontar el segundo escalón de la fase inicial, el equipo mantendrá el diseño principal pero introducirá una sutil modificación en la fisonomía de los guardametas. Argentina enfrentará a Austria, otra vez de celeste y blanco por la segunda fecha del Grupo J.

La indumentaria de los jugadores de campo repetirá la combinación celeste y blanca del debut, pero a diferencia del primer partido, Dibu Martínez vestirá totalmente de verde claro bajo los tres palos en el Dallas Stadium.

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Cuándo debutará la camiseta negra de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El gran quiebre histórico y estético del torneo se producirá en la última jornada de la zona de grupos. La camiseta negra se usará ante Jordania para cerrar la fase de grupos. Por primera vez en la historia, la Selección Argentina utilizará una camiseta de color negro con detalles azul y celeste y la misma tendrá la distinción de aparecer en un Mundial, cuando históricamente el color que dominó los conjuntos alternativos del combinado nacional fue el azul marino.

Este encuentro también se desarrollará en el Dallas Stadium y allí Dibu tendrá por segundo partido consecutivo la indumentaria totalmente verde, aunque en este caso en una tonalidad más oscura para no contrastar de forma indebida con el resto de sus compañeros.

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Cómo es el diseño de la nueva camiseta alternativa negra de la Selección

La marca que viste a la Albiceleste incluyó una fuerte impronta cultural en la confección de este uniforme inédito para el plano internacional. La casaca cuenta con detalles alusivos al fileteado porteño —estilo artístico nacional característico, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— tanto en la nuca como en el diseño propiamente dicho, dándole una identidad sumamente localista.

Las especificaciones técnicas y cromáticas del uniforme estipulan que el conjunto es íntegramente negro y cuenta con detalles en azul y celeste con números y escudo en blanco, dándole un aspecto moderno y elegante para su bautismo en la máxima cita del fútbol.