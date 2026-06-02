Preocupación: el inquietante video de una participante de Gran Hermano comiendo a escondidas en el inodoro

Las imágenes mostraron además cómo Luana intentó guardar un trozo de pan en uno de sus bolsillos para conservarlo, aunque finalmente no logró hacerlo. Ante esa imposibilidad, decidió terminar de comer rápidamente lo que le quedaba. Minutos después, reconoció que estaba “muerta de hambre”, una frase que no tardó en repercutir entre los seguidores del ciclo.

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Lo cierto es que no se trata de un hecho aislado. A lo largo de su participación en el reality, la concursante ya protagonizó otros episodios similares relacionados con la comida y distintos elementos de la convivencia.

De hecho, en varias oportunidades fue señalada por tomar alimentos y cigarrillos sin autorización, situaciones que generaron fuertes cruces dentro de la casa. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió recientemente, cuando una de sus acciones estuvo a punto de provocar un fuerte enfrentamiento entre Brian Sarmiento y Franco Zunino, quienes llegaron a vivir momentos de gran tensión.

Pese a las polémicas que la rodean y a haber quedado expuesta en más de una ocasión, Luana Fernández continúa recibiendo el respaldo del público. Ese apoyo le permitió mantenerse en competencia y, por ahora, su continuidad dentro del juego no parece correr riesgos.

Sin embargo, la situación que atraviesa sigue generando preocupación, especialmente porque días atrás la propia participante había contado que estaba lidiando con un elevado nivel de ansiedad, un tema que volvió a cobrar relevancia tras la difusión de estas imágenes.

Luana comiendo en el baño 2 - captura GH

En qué situación súper íntima encontró Luana a Manuel en Gran Hermano Generación Dorada

Dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), una conversación entre participantes terminó generando revuelo y rápidamente llamó la atención de los seguidores del reality. En esta oportunidad, la situación tuvo como protagonista a Manuel Ibero, quien habría sido visto por Luana Fernández en un momento de absoluta intimidad.

Todo comenzó cuando la modelo compartió con algunos de sus compañeros una escena que, según contó, observó mientras recorría la casa. Sin perder tiempo, fue a comentárselo a Yanina Zilli y Zunino, con quienes profundizó sobre lo sucedido durante una charla en una de las habitaciones.

“¿Ayer se estaba paj... Manu?”, preguntó Luana, sorprendida por lo que creyó haber visto del exnovio de Zoe Bogach. Ante la consulta, Zunino no dudó en dar su opinión y respondió: “Para mí sí”.

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La conversación continuó entre risas y comentarios sobre el episodio. Fue entonces cuando la ex vedette sumó una observación que terminó despertando aún más curiosidad: “¿Habla mientras? ¿Lo escucharon? ¿Para qué habla?”.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones dentro del programa, el fragmento no tardó en viralizarse en X, donde los fanáticos analizaron cada detalle del intercambio entre los jugadores.

Tras varios meses de convivencia y aislamiento, cualquier situación fuera de lo habitual se convierte en tema de conversación dentro de la casa. En este contexto, todo indica que Manuel encontró un instante de privacidad que habría sido advertido por Luana, quien rápidamente lo compartió con sus compañeros.