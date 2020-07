Desde el INTA afirman que no hay polémica: la producción porcina necesita inversiones y ser serios en la legislación

Polémica por el proyecto chino de producción porcina

La polémica por el proyecto chino de instalar mega criaderos de cerdos en el país para autoabastecerse, luego de la peste porcina africana que azotó a aquel país el año pasado, generó todo tipo de opiniones, a favor y en contra, en el sector y fuera de él.

Para aclarar un poco el panorama, el especialista Jorge Brunori (investigador del INTA Marcos Juárez) dialogó con La Red Rural (AM 910 Radio La Red) sobre los alcances del proyecto, su impacto y cómo el país podría aprovecharlo en beneficio propio.

Directo y conciso, resaltó que el proyecto es totalmente viable, con inversiones a largo plazo y que podría significar para el país mayor empleo, pasar a ser un jugador importante en cuanto a exportación y mayor valor agregado para las producciones.

"Los chinos tienen necesidades por la aparición del brote de peste porcina africana, que les produjo la muerte de 200 millones de cerdos. Le bajó el 30% de la producción y le generó un problema importante en el consumo, la inflación, y demás. Como estrategia están buscando países donde hacer carne y autoabastecerse, y para hacer cerdo se necesita superficie, granos, clima y agua dulce, y eso hay muy pocos países que lo tienen, y uno somos nosotros", contó.

Destacó que sector porcino en Argentina tiene 20.000 productores y que de 2005 a 2015 se creció de 200.000 a 700.000 toneladas producidas. "Nos empezamos a convertir en un país exportador, llegando este año a 40.000 toneladas, lo que es muy poco para lo que Argentina realmente puede hacer. Por ejemplo, Chile exporta 200.000 toneladas, sin tener granos", marcó.

El proyecto chino, en principio y según lo poco que se conoce, habla de invertir u$s 27.000 millones para producir 9 millones de toneladas. "Sería invertir en 3 millones de cerdos, y la Argentina hoy tiene 400.000. Eso sería al final del proyecto, a 15 años. A corto plazo, sería una inversión de u$s 5000 millones e instalar algo así como 280.000 madres, que es la mitad que tiene el país".

"Es una gran oportunidad de ponernos en poco tiempo entre los 10 primeros exportadores de carne de cerdo del mundo. Y empezar a dejar de lado la primarización de las exportaciones y la dependencia de la soja. Hoy el cerdo genera más de 70.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Más que la industria automotriz. Lo que hay que ver es la letra chica de cómo se va a armar", destacó.

En ese punto, marcó que la discusión pasa por ver cómo se enfocará la producción para evitar una posible "monopolización de la producción", es decir, si dentro de algunos años la producción puede quedar en manos chinas.

"La preocupación es que no se saben los detalles y cómo van a convivir estas mega empresas con los pequeños productores locales. Lo que el sector quiere es que esa producción vaya directamente a China, y no se vuelque al mercado interno, para que no se sobreoferte y lleve a la pérdida de productores nacionales. Si eso se puede legislar, sí se podría convivir".

Por último, habló del video de la periodista Soledad Barruti. "Ese video tiene muchas falacias. Siempre cuando se habla desde el fundamentalismo se exageran las cosas. Desde el punto de vista ambiental, el cerdo tiene legislaciones provinciales y nacionales, el efluente es tratado con diferentes métodos, como la generación de biogás, se usan piletas. En Córdoba se está legislado el uso agronómico, y tienen toda una racionalidad de manejo", resaltó.

Además, destacó el control que se exige en el uso del agua, y la mayor legislación que hay respecto al bienestar animal: "se está legislando cada vez más, las condiciones de temperatura, humedad, alimentación y superficie. Se ha eliminado la gestación en jaula, y se está empezando a legislar que la cerda tenga más libertad durante la lactancia, así como el aumentó de superficie por animal".