Caída generalizada de precios en el mercado de Chicago por temor a rebrote de coronavirus

Mercado de Chicago

Los precios de la soja y de los cereales retrocedieron en el inicio de la semana en el mercado de Chicago por la creciente preocupación de los agentes de bolsa ante la nueva disparada de contagios de coronavirus a nivel mundial.

Así, el contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 2% (US$ 7,72) hasta los US$ 375,70 la tonelada, mientras que el de enero retrocedió 1,9% (US$ 7,26) para ubicarse en US$ 377,54 la tonelada.

Los fundamentos de la merma habrían sido consecuencia de las ventas de commodities impulsada por la preocupación de los agentes ante el aumento de contagios de coronavirus a nivel mundial, según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Se temerían nuevas medidas gubernamentales de cierres de emergencia ante una posible segunda ola de la pandemia, agregó la BCR.

La harina se acopló a la tendencia con una baja de 1,2% (US$ 4,41) hasta los US$ 367,50 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 2,7% (US$ 21,16) para concluir la jornada a US$ 755,51 la tonelada.

Por su parte, el trigo decreció un 3,5% (US$ 7,44) y cerró a US$ 203,84 la tonelada, debido también a las ventas de los agentes por la renovación de la preocupación en cuanto la pandemia de coronavirus.

Por último, el maíz disminuyó 2,31% (US$ 3,44) y se ubicó en US$ 145,56 la tonelada, como consecuencia de, al igual que para los demás commodities, la preocupación del mercado en cuanto a un posible segundo ciclo de la pandemia.