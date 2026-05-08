El pedido de disculpas de Mariana Fabbiani a Karina Mazzocco por su comentario sobre el final de A la tarde

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Fabbiani también reveló que contactó a Mazzocco apenas terminó el programa: "Le mandé un mensaje y le expliqué la situación. También llamé a la producción e hice extensivas las disculpas al equipo porque tengo empatía y sé lo que les pasó. Estuve ahí y sé que mañana me puede pasar a mí".

El descargo de Mariana llega días después de que Karina Mazzocco anunciara en vivo el fin de su ciclo tras cinco años en el aire. "Llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente", dijo Mazzocco en ese momento, visiblemente emocionada.

"Creí que con esas disculpas había alcanzado. Fue un mal momento que lamento muchísimo. Sentí que tenía que darles explicaciones a ustedes, que están ahí todos los días, que me conocen. Pido disculpas otra vez, lo lamento muchísimo", cerró Fabbiani ante su propio público.

¿Qué dijo Karina Mazzocco sobre el fin de A la Tarde?

El 6 de mayo, Karina Mazzocco anunció al aire el cierre del ciclo que condujo durante cinco años en América TV. Visiblemente movilizada, dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo y al público antes de despedirse. "Fueron cinco años fantásticos", destacó.

"Llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente", reflexionó la presentadora, quien también valoró el trabajo diario del equipo: "Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor". La conductora se despidió con una mezcla de orgullo y melancolía, dejando en claro que el ciclo la marcó a nivel profesional y personal.