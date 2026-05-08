El pedido de disculpas de Mariana Fabbiani a Karina Mazzocco por su comentario sobre el final de A la tarde

El miércoles, al aire en DDM por América TV, Mariana Fabbiani hizo un comentario sobre el fin del ciclo de Karina Mazzocco que generó una ola de críticas en redes sociales. Este viernes, la conductora decidió explicar lo que pasó.
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Mariana Fabbiani habló en DDM para disculparse por un comentario que hizo al enterarse que culmina el programa de Karina Mazzoco, A la tarde.
El miércoles, al aire en DDM por América TV, Mariana Fabbiani hizo un comentario sobre el fin del ciclo de Karina Mazzocco que generó una ola de críticas en redes sociales. Este viernes, la conductora decidió explicar lo que pasó.
"Pedí las disculpas en privado por lo que pasó el otro día acá con el comentario que hice cuando estuvo Tartu. Ha crecido tanto el nivel de hostilidad... las cosas que escuché de mí. Sé que lo tengo que tomar como de quién viene", arrancó Fabbiani, visiblemente afectada.
Y fue contundente al desmentir cualquier intención de burlarse de su colega: "No me reí de Karina ni de que levanten el programa. No podría hacer eso. No está en mi naturaleza".
Luego explicó el contexto del momento: llegó tarde al estudio, se estaba maquillando apurada cuando vio el tuit de Ángel de Brito con la noticia del final de A la Tarde. Ya al aire, se le cayó el micrófono, y mientras la volvían a armar, llenó ese espacio con lo que acababa de leer. "En el fragor del vivo, lastimosamente, llené ese espacio con lo que acababa de leer. No tuve la animosidad de lastimar a alguien", aclaró.
Fabbiani también reveló que contactó a Mazzocco apenas terminó el programa: "Le mandé un mensaje y le expliqué la situación. También llamé a la producción e hice extensivas las disculpas al equipo porque tengo empatía y sé lo que les pasó. Estuve ahí y sé que mañana me puede pasar a mí".
El descargo de Mariana llega días después de que Karina Mazzocco anunciara en vivo el fin de su ciclo tras cinco años en el aire. "Llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente", dijo Mazzocco en ese momento, visiblemente emocionada.
"Creí que con esas disculpas había alcanzado. Fue un mal momento que lamento muchísimo. Sentí que tenía que darles explicaciones a ustedes, que están ahí todos los días, que me conocen. Pido disculpas otra vez, lo lamento muchísimo", cerró Fabbiani ante su propio público.
El 6 de mayo, Karina Mazzocco anunció al aire el cierre del ciclo que condujo durante cinco años en América TV. Visiblemente movilizada, dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo y al público antes de despedirse. "Fueron cinco años fantásticos", destacó.
"Llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente", reflexionó la presentadora, quien también valoró el trabajo diario del equipo: "Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor". La conductora se despidió con una mezcla de orgullo y melancolía, dejando en claro que el ciclo la marcó a nivel profesional y personal.