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El sorpresivo gesto de Ascacíbar con el plantel de Boca tras la expulsión en Guayaquil

Luego de la caída ante Barcelona SC, el mediocampista asumió la responsabilidad por la tarjeta roja que cambió el rumbo del partido.

El sorpresivo gesto de Ascacíbar con el plantel de Boca tras la expulsión en Guayaquil

La derrota de Boca Juniors en Ecuador dejó secuelas que van más allá del resultado deportivo. En un partido que era vital para las aspiraciones del equipo de Claudio Úbeda en la Copa Libertadores, la expulsión de Santiago Ascacíbar se convirtió en el punto de quiebre. Consciente de la gravedad de su acción, el volante de 29 años protagonizó un momento de fuerte autocrítica en la intimidad del vestuario visitante una vez finalizado el encuentro.

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Según trascendió, el futbolista tomó la palabra frente a todo el plantel para transmitirles su arrepentimiento por un accionar que complicó al Xeneize. El mediocampista entendió que su salida prematura dejó al equipo en una posición de extrema vulnerabilidad en un Grupo D que hoy se encuentra al rojo vivo. En La Ribera valoraron que, al igual que sucedió con Adam Bareiro ante Cruzeiro, el jugador decidiera dar la cara e hiciera un mea culpa inmediato.

Por qué expulsaron a Santiago Ascacíbar ante Barcelona SC

La polémica jugada ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo, en un momento donde Boca competía de igual a igual en Guayaquil. Tras una falta de Marcelo Weigandt sobre Milton Céliz, el jugador local intentó trabar el balón con la cabeza desde el suelo. En ese instante, Ascacíbar lo pateó dos veces, impactando una de ellas en la cabeza del rival.

Aunque inicialmente el árbitro Carlos Betancur solo había sancionado la falta del lateral, fue llamado por el VAR para revisar la agresión. Tras observar las imágenes, el juez colombiano no dudó en mostrarle la roja directa al volante central. Esta inferioridad numérica obligó a Úbeda a modificar el plan estratégico y terminó siendo determinante en la caída final en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Cuántos partidos de sanción podría recibir Ascacíbar

El panorama reglamentario para el ex Estudiantes es complejo. La Conmebol ya abrió un expediente basado en el informe arbitral y la gravedad de la acción. Debido a que se trató de una roja directa por una conducta violenta, es muy probable que Ascacíbar reciba al menos dos fechas de sanción, lo que significaría perderse los duelos restantes de la fase de grupos ante Cruzeiro y Universidad Católica.

Además de la baja deportiva, el jugador deberá afrontar una consecuencia económica: tendrá que pagar una multa de 1.500 dólares. Aunque el fallo definitivo de la Unidad Disciplinaria aún no se ha publicado, en el club ya están al tanto de que la sanción será severa.

Cómo afecta esta baja al esquema de Claudio Úbeda

La ausencia de Ascacíbar representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, ya que el volante atraviesa un buen presente futbolístico y se había consolidado como una pieza importante en el equilibrio del mediocampo. Sin su presencia para los duelos decisivos en la Bombonera, Boca deberá reestructurar su zona central en un momento donde no tiene margen de error si desea clasificar a los octavos de final.

A pesar del error, el grupo rescató la madurez del futbolista para hacerse cargo de la situación. Ahora, mientras espera la resolución oficial de la Conmebol, Ascacíbar intentará enfocarse en la seguidilla decisiva que se le viene al club, esperando que sus compañeros logren sellar la clasificación para poder volver a ver acción en la fase eliminatoria.

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