Con un alza de casi u$s 9, el trigo lideró las subas en Chicago

El trigo cotizó en alza en Chicago

El trigo pegó un salto en el mercado de Chicago durante la jornada de hoy, con una suba de casi u$s 9, debido al accionar comprador de fondos especulativos y al recorte de estimaciones de producción en Europa y la Argentina.

Su cotización subió concretamente 4,55% (u$s 8,82) hasta los u$s 202,37 la tonelada, como consecuencia del cierre de posiciones vendidas y compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión, informó Télam.

A ello se sumó las previsiones de que los precios del cereal seguirán con una tendencia alcista debido a las nuevas compras realizadas por Egipto a Rusia, el principal importador mundial. A eso se sumó el clima desfavorable para el cultivo en Europa, que ya reportó recortes en su estimación de producción, y la sequía y bajas temperaturas en distintas zonas productivas de la Argentina, que condicionan la siembra.

Por su parte, la soja cerró con ganancias por encima de u$s 3, impulsadas por nuevas compras chinas de la oleaginosa norteamericana. El contrato de agosto subió 0,93%, hasta u$s 325,64 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 0,74% (u$s 2,39) para concluir la jornada en u$s 323,62 la tonelada.

Según reportó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el gigante asiático compró soja estadounidense por 389.000 toneladas, mientras que otro punto alcista fue que la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA) informó que en Estados Unidos se procesaron 4,6 millones de toneladas de soja en junio, valor que se encontró por encima de lo esperado por los analistas.

Los subproductos de la oleaginosa acompañaron la tendencia alcista, con una mejora del 1,19% (u$s 7,50) hasta los u$s 634,92 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,21% (u$s 0,66) para concluir la jornada a u$s 315,03 la tonelada.

Por último, el maíz ganó 0,07% (u$s 0,10) para ubicarse en u$s 128,44 la tonelada.