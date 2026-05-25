Éxodo en River: las figuras y los costosos refuerzos que podrían dejar el club tras la final perdida

Hoy, el día después de la dolorosa derrota en Córdoba —en la que el colombiano apenas ingresó unos minutos, un hecho que fue muy cuestionado por los hinchas—, la información de los pasillos del Monumental ratifica de manera concreta que Juanfer forma parte del grupo de futbolistas que podrían emigrar en el mercado invernal.

Cuáles son los juveniles de River que el club busca vender

El plano de las transferencias también involucra al patrimonio joven de la institución. Las situaciones de Ian Subiabre y Lautaro Rivero tienen que ver con dos juveniles con potencial para generar una venta importante que satisfaga tanto a los futbolistas como a las finanzas del club.

Ambos acumulan experiencia en Primera División pero, sobre todo en el último tiempo, sus actuaciones individuales fueron de mayor a menor. El panorama se volvió más complejo para el zaguero Lautaro Rivero, quien como en el Superclásico, volvió a quedar señalado en la jugada del empate de Belgrano al cometer la mano del penal que derivó en la reacción del conjunto cordobés.

Qué futbolistas perdieron la prioridad para Eduardo Coudet

El resto de la nómina restante se vincula de forma directa con un presente futbolístico adverso. Díaz, Bustos, Castaño y Salas hace tiempo dejaron de ser prioridad en River, tanto en el tramo final del ciclo de Marcelo Gallardo como desde la llegada de Coudet. Al no ser considerados piezas clave por el "Chacho" pensando en la proyección de la segunda parte de 2026, los cuatro defensores y mediocampistas evaluarán propuestas firmes para cambiar de rumbo.

Los casos de dos de estos implicados revisten una complejidad económica particular debido a la fuerte inversión realizada en sus pases: llegaron a cambio de 14 y 9 millones de dólares respectivamente, y tendrán la difícil tarea de acercar ofertas al Monumental para que River al menos recupere parte del dinero. En las oficinas de Núñez son plenamente conscientes de que hoy parece utópico que algún club europeo o del exterior pague cifras cercanas a esos montos, sobre todo por un presente que los tiene más afuera que adentro de la cancha, pero la premisa es hacer caja de todas maneras. En todos los casos, el éxito de las salidas dependerá estrictamente de lo que dictamine el mercado.