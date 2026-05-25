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Robo en la casa de Del Potro: el insólito error que permitió detener a la banda "asaltadeportistas"

La investigación por el asalto en la casa de Juan Martín del Potro derivó en la caída de una banda internacional integrada por ciudadanos chilenos acusados de cometer entraderas contra deportistas de elite en Estados Unidos.

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Robo en la casa de Del Potro: el insólito error que permitió detener a la banda que robó en Tandil

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La organización estaba integrada por ciudadanos chilenos con pedidos de captura internacional y alerta roja de Interpol. Según la investigación, se especializaban en entraderas a viviendas de figuras reconocidas del deporte, donde robaban joyas, relojes, medallas y objetos de lujo.

ROBO DEL POTRO

La multa que complicó a los sospechosos

El avance de la causa tuvo un giro inesperado cuando los investigadores detectaron una multa de tránsito realizada en la Ciudad de Buenos Aires al Chevrolet Astra bordó que habría sido utilizado durante el robo en Tandil.

En esa infracción figuraba como conductor Ignacio Zuñiga Cartes, uno de los ciudadanos chilenos investigados. Además, el acta reveló que había cedido el manejo del vehículo al argentino Walter D’Amelio, otro de los integrantes de la banda.

Ese dato permitió reconstruir movimientos, obtener información migratoria y empezar a seguir el recorrido del grupo tras el golpe en la casa de la familia Del Potro.

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Una banda vinculada a robos de figuras de la NFL y la NBA

Con el avance de la causa, los investigadores descubrieron que dos de los detenidos eran buscados por el FBI e Interpol por integrar una organización dedicada al robo de viviendas de deportistas de elite en Estados Unidos.

Entre las víctimas aparecieron figuras como Travis Kelce, pareja de Taylor Swift, además de jugadores de la NFL y la NBA.

Según la investigación internacional, la banda actuaba aprovechando que los deportistas estaban disputando partidos o viajando con sus equipos. Luego ingresaban a las casas para llevarse relojes, dinero, joyas y objetos de lujo valuados en millones de dólares.

Cómo fue la caída de la banda

Los principales sospechosos fueron detenidos en distintos operativos realizados en Retiro, Junín y otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Dos de ellos estaban por abordar un micro rumbo a Misiones cuando fueron interceptados por efectivos de la Policía Federal y la DDI de Azul.

Además, otro operativo sobre la Ruta 7 permitió detener al resto del grupo cuando aparentemente intentaban escapar hacia Chile.

Durante los procedimientos se secuestraron vehículos, celulares, relojes y distintos elementos que ahora serán analizados por la Justicia, que intenta determinar si la organización participó en otros robos similares en la Argentina.

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