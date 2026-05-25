Milei celebró el 25 de Mayo sin Villarruel y con un tenso Tedeum: la interna de la caminata y acto con la mayoría del Gabinete

Durante la homilía de monseñor Jorge García Cuerva, Milei se sentó sólo en el altar para escuchar un duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires, y descendiente del Papa Francisco, en la Catedral Metropolitana.

Escuchó frente al altar cuando el jefe de la Iglesia Católica porteña le reclamó al Gobierno y a la dirigencia política en general, "basta de arengar a la división y la polarización", "moderar las palabras de odio y de violencia" y "no dejar tirados en el camino a los más vulnerables".

García Cuerva pareció también referirse a la polémica por la investigación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien se lo vio llegar y sentarse en primera fila durante la homilía muy cerca del Presidente y de Karina Milei: "Es necesaria la empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche", marcó el jefe de la Iglesia.

Fue la primer homilía por el 25 de Mayo que no se transmitió en vivo por Cadena Nacional, por decisión de la Casa Rosada. Sólo hubo transmisión en vivo por el canal de Youtube de Presidencia.

Entre los funcionarios que se sumaron a la caminata, la homilía, el acto en el Cabildo y la posterior reunión de Gabinete, estuvieron presentes escoltando a los hermanos Milei, Adorni, los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno; de Interior Diego Santilli; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Presti, de Desregulación, Federido Sturzenegger y de justicia, Juan Mahiques.

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Solo faltaron con aviso, el ministro de Economía, Luis Caputo -quien se excusó por un problema de salud- y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien llegó este lunes a Roma para mantener el martes una audiencia en el Vaticano, para terminar de definir la fecha de la visita del Papa León XIV a la Argentina, tal como lo había anticipado A24.com.

En tanto, más atrás y con perfil más bajo se pudo ver al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al asesor presidencial, Santiago Caputo, ambos protagonistas de la otra interna en el Gobierno. Y más atrás, tanto al comenzar la caminata como al regresar a la Casa Rosada, se la vio sola a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stellasmg/status/2058925372662501436?s=20&partner=&hide_thread=false #25demayo en medio de la tensión en el Gabinete, @Patriciabullrich llegó sola al Tedeum y regresó de la misma manera a la Casa Rosada. Milei la abrazó y la invitó a salir al balcón al comenzar la reunión de Gabinete. @A24COM pic.twitter.com/EX3ZxNF08J — Stella Gárnica (@Stellasmg) May 25, 2026

En medio de las diferencias por el reclamo de Bullrich a Manuel Adorni para que adelante la presentación de su Declaración Jurada, desde la Casa Rosada admitieron que la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, no incluyó a la jefa de senadores de LLA en la comitiva oficial que ocupó los principales lugares tanto en el Tedeum, como en el acto en el Cabildo, aunque aclararon que se debió a una cuestión protocolar, ya que la exministra ya no integra el gabinete.

Al llegar al CAbildo, Bullrich quedó abajo del escenario, entre la gente y volvió caminando sola, más tarde que todo el gabinete, hacia la Casa Rosada.

Milei le ofreció un gesto de acecamiento, invitando a Bullrich a participar de la reunión de Gabinete que comenzó a las 11.35 horas en el Salón Eva Perón del primer piso de la Casa Rosada, y terminó una hora después sin ninguna declaración ni información oficial.

Milei invitó a Bullrich y a todo el gabinete a sacarse una foto en el balcon de la Casa Rosada. Foto Captura

Antes ambos se mostraron juntos en el balcón, saludando a la gente que se acercó a presenciar el acto en la Plaza de Mayo, en otro gesto del Presidente para mostrar un oficialismo unido más allá de las diferencias marcadas en las últimas semanas.

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Milei hizo lo propio con su asesor presidencial, Santiago Caputo, quien compartió en redes una foto junto al presidente, luego de haber mantenido un extremo bajo perfil durante el Tedeum y la caminata, adonde s ello vio incluso dialogando con Eduardo Lule Menem, otro de los funcionarios protagonistas de la interna oficialista.

Al terminar la reunión de Gabinete, el presidente cerró la jornada con otra caminata en la reja interna de la Casa Rosada que da a la explanada de ingreso por la avenida Rivadavia, para saludar a más transeúntes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TommyShelby_30/status/2058935564263469072?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy, 25 de mayo, honramos a quienes tuvieron el coraje de defender la LIBERTAD, la soberanía y el futuro de nuestra Patria.



Sigamos trabajando por una Argentina grande, libre y protagonista en el mundo.



pic.twitter.com/8h3td4tRIh — SheIby (@TommyShelby_30) May 25, 2026

"Hoy, 25 de mayo, honramos a quienes tuvieron el coraje de defender la LIBERTAD, la soberanía y el futuro de nuestra Patria. Sigamos trabajando por una Argentina grande, libre y protagonista en el mundo", fue el mensaje que reposteó el propio Milei junto a Santiago Caputo, en redes sociales, en otra ratificación del rol que le asigna a su asesor, al finalizar la reunión de Gabinete.

Más tarde, en otro mensaje, Milei reposteó en la red X otra foto desde el Balcón, que publicó el usuario libertario @Shelby acompañado por sus dos principales colaboradores: Karina Milei y Santiago Caputo, los integrantes del denominado "triángulo de hierro" juntos, en otro mensaje del presidente que cerraba la jornada buscando mostrar que sigue intacta la unidad en la cúpula del Gobierno.