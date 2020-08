El Covid y su impacto en el agro: digitalización acelerada y nuevas oportunidades

José Gobbé, profesor del MBA Agronegocios de la Universidad Austral

Si hay que mencionar una consecuencia que está dejando la pandemia del Covid-19 en el agro, claramente es la aceleración de procesos de digitalización.

Ésta y su impacto en la producción, con más agricultura de precisión, la logística y la comercialización, con un salto exponencial en la venta online, fue el tema de discusión de distintos especialistas que disertaron en el evento Argentina Visión 2020/2040, organizado por ADBlick Agro, el IAE Business School y el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, de manera online.

La primera jornada dejó varias premisas: "las empresas más digitalizadas fueron las mejor posicionadas en tiempos de Covid", así como que el sector agro fue de los menos impactados por la pandemia. Pero también, una certeza para los tiempos que vienen: "las empresas que se adapten a la digitalización van a ser más exitosas que las que se queden en el deber ser".

Los especialistas José Gobbé, profesor del MBA Agronegocios de la Universidad Austral, y Tomás Peña, CEO de Yield Lab, coincidieron en cuanto a la necesidad de innovación y el potencial de la región en el desarrollo tecnológico.

"Latinoamérica es un mercado muy naciente y siendo grandes productores de alimentos recién ahora están llegando las redes de innovación. Lo veo más como una oportunidad que como un reclamo", afirmó Peña, quien resaltó al segmento agtech por su desarrollo en la región, pero reclamó el poco alcance del fintech: "Estamos más atrasados en lo que es integración digital. No hay fintech para el agro, hay muy poco desarrollo y mucho camino por recorrer. Argentina tiene una enorme oportunidad si empezamos a hablar este nuevo idioma", sostuvo.

Afirmó que lo principal pasa por el desarrollo de ecosistemas de innovación, así como de APIs ("salir del Excel e ir a programas que puedan integrarse a canales y con funciones cada vez más específicas"): "los productores deben involucrarse en startups, tienen que meterse y conocerlos, salir de lo que pasó y pensar lo que va a pasar", recomendó.

Por su parte, Gobbé analizó el panorama global y marcó que en los próximos cinco años unas 2000 millones de personas van a entrar en la clase media y empezar a consumir proteína animal, por lo que el desafío es que se van a necesitar 58 millones de toneladas más, fundamentalmente en carne aviar, porcina y bovina.

A eso se suman las "otras necesidades" como principalmente, la conciencia ambiental y el requerimiento de sustentabilidad y transparencia cada vez más fuerte del nuevo consumidor. "Se agrega, sobre todo en países desarrollados, la calidad y sustentabilidad como nueva demanda. La respuesta es la innovación y la tecnología, y la buena noticia es que estamos en un mundo con abundancia financiera y hay mucho inversores interesados en que la tecnología resuelva estos problemas", afirmó.

Destacó que hoy un 33% de lo que se produce se pierde, sea por clima, logística, pestes u otros motivos, y que de los 800 millones de personas que pasan hambre, muchos no lo pasarán con las soluciones que va a traer la tecnología.

"Ya las grandes empresas de alimentos empiezan a reaccionar, como McDonal´s con la provisión de huevos de gallinas no enjauladas o la reducción de azúcares, o empresas como Tyson o General Mills invirtiendo en empresas de tecnología, o Danone comprando una empresa de lácteos orgánicos. Si no lo hacen empiezan a perder market share. Muchos de los clientes en Estados Unidos ya exigen carne libre de antibióticos. Hay que reaccionar", afirmó.

Como ejemplo destacó que en Estados Unidos unos US$ 17.000 millones han cambiado de manos y se fueron a pequeñas empresas que reaccionan más rápido y le sacan los clientes a las grandes con alimentos diferenciados.

En cuanto a la región, afirmó que la inversión en agro crece y que fue subiendo hasta llegar a los US$ 66.000 millones en 2019, y que llegará a US$ 200.000 millones en 2030. "El año pasado se invirtieron US$ 1400 millones en venture capital de agro y alimentos, en latinoamérica", afirmó.

Inversiones en agro en los últimos años

Gobbé cerró con un dato clave: la adopción de e-commerce, en Estados Unidos, saltó entre 5 y 10 años en sólo 100 días. "Creció 35% en los meses de Covid, cuando venía creciendo al 5% anual. En la región tenemos el caso de MercadoLibre, que saltó 164% en la categoría de compra de Alimentos".

Análisis global

En el panel también estuvo presente Daniel Pelegrina, Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien habló del contexto global y local en la pandemia, y destacó la caída de la economía, pero principalmente del comercio global.

"En los agronegocios sabemos que va a haber una caída de alrededor de un 20% del comercio global. Eso significa economía con problemas. Tenemos que tener los ojos muy abiertos a cortinas de humo que aparecen como el populismo latente. Tenemos que creer en la capacidad de la empresa, de lo privado como generadora de riqueza, y a partir de ahí sustentar la recuperación del sector empresario", marcó.

Destacó que en la región hay alrededor de 40 a 45 empresa cada 1000 habitantes, pero que en Chile ese número asciende a 58 y en Argentina a sólo 14. "Si no creemos en la empresa como motorizador del trabajo va a ser difícil. La señal tiene que venir por la generación de un ambiente propicio para las empresas puedan invertir".

Por último, resaltó el rol del agro de mantener prevista a la "mesa de los argentinos y el mundo": "Lo pudimos hacer, así como ser el sostén de la economía. Esos roles son los que destacamos del agro, y lo demostramos al mundo en medio de esta gran adversidad", afirmó.