Lo más destacado de un mes con saldo positivo en el mercado de Chicago

Mercado de Chicago

En el último mes la soja superó la resistencia de 520 usd/t en el mercado de Chicago, aunque cierra por debajo de este valor. El precio promedio de la última semana para la posición más cercana en el mercado de Chicago es de 516,1 usd/t, 8,8 usd/t por encima del valor promedio de febrero de 507,3 usd/t. El retraso en la cosecha de Brasil -34,5% vs el 66% promedio de las últimas 5 campañas- mantiene una oferta escasa a nivel mundial que presiona a las ajustadas existencias de Estados Unidos, con una demanda que se sostiene.

Los pronósticos climáticos para Brasil no son alentadores en cuanto a un mayor ritmo de recolección, ya que según datos publicados por Ag World Weather estiman lluvias para los próximos siete días, por encima de 100 mm en Mato Grosso, Goias y Mato Grosso del Sur. Esto podría continuar afectando el normal desarrollo de las labores de recolección de soja en el país, impulsando los precios de la oleaginosa en el mercado de Chicago, ante la necesidad de la entrada de esa mercadería al mercado frente a la escasez actual.

Evolución de precios del mercado de Chicago en 2021

Por otro lado, el mercado comienza a mirar más de cerca lo que ocurra con la siembra de Estados Unidos del ciclo 2021/22. El USDA en su informe anual Outlook estimó que el área tanto de maíz como de soja se incrementaría frente a la campaña previa y podría encontrarse dentro de los máximos históricos. Sin embargo, en las últimas semanas, las noticias sobre la falta de precipitaciones en gran parte de los estados productores de Estados Unidos ponen una alerta sobre si se logrará alcanzar o no. Todavía falta, pero ya son factores que el mercado comenzó a seguir.

Esta falta de precipitaciones en los principales estados productores de trigo de invierno en Estados Unidos generó parte de la suba de precios del cereal, en Chicago. A esto se suman preocupaciones por la ola de frío que afecta a las principales regiones productoras, en la región del Mar Negro en particular y las consecuencias que puede tener sobre el desarrollo del cultivo. Estas noticias llevaron a que el precio del cereal en Chicago cotizara al alza en las últimas semanas, pasando la posición cercana de 235 a 245 usd/t.

Por último, el maíz cotizó al alza en el mercado de Chicago, en el último mes. El desarrollo de la siembra del maíz de safrinha en Brasil, que se presenta con retrasos frente al promedio por las demoras en la recolección de soja en Mato Grosso, podría perjudicar el rendimiento final y, como consecuencia, la oferta total mundial. Estados Unidos ya tiene comprometido el 88% de sus exportaciones proyectadas y Argentina y Brasil aún presentan incógnitas sobre el total producido del ciclo 2020/21. Esto podría presentar un escenario de falta de oferta que impulsaría aún más a los precios.

La posición cercana de maíz -marzo 21– en Chicago, cotizó en promedio en el mes de febrero 216 usd/t superando el promedio del mes anterior, de 203 usd/t.

En la Argentina, en algunas regiones comienza a necesitarse nuevamente el aporte de precipitaciones para definir la producción. En cuanto a los precios, si bien se encuentra dentro de los máximos no acompañaron la suba de Chicago en igual proporción. La soja mayo-21 cotiza, en el MATba, en torno a 330 usd/t, el maíz posición abril-21 a 200 usd/t y la posición julio-21 en 190 usd/t. El trigo nuevo, es decir, de la próxima campaña (enero 22) operó en la última semana en torno a 200 usd/t.

Si bien hay muchos productores que han cubierto su producción en el último tiempo y han capturado los valores actuales, no hay que dejar de estar atento a lo que ocurra en el mercado. La confirmación de la entrada de oferta desde Brasil y la Argentina podría generar bajas en el mercado de soja y maíz, es por eso por lo que, si hay necesidades financieras para el momento de cosecha que aún no se hayan cubierto, seguir aprovechando los valores actuales. Lo importante no es vender al máximo precio del mercado, sino vender al precio que el margen de mi empresa necesita.

La autora es analista de mercados de AZ Group