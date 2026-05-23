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Un hombre manejaba una moto, chocó con un gato, derrapó y murió

El hecho ocurrió en Santiago del Estero cuando la víctima fatal viajaba con su esposa. Ambos fueron trasladados al hospital, pero él no sobrevivió.

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Un motociclista chocó con un gato

Un motociclista chocó con un gato, derrapó y murió. (Foto: gentileza El Liberal)

Tragedia en Santiago del Estero: un motociclista de 54 años murió este viernes por la tarde después de chocar contra un gato que se cruzó en plena calle y provocó una violenta caída. Su esposa, que viajaba como acompañante, resultó herida y fue trasladada de urgencia al hospital.

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La víctima fue identificada como Héctor Alfredo Quiroga, quien circulaba junto a Nancy Elizabeth Díaz, de 48 años, en una motocicleta Mondial Max 110cc cuando ocurrió el dramático accidente.

El hecho sucedió cerca de las 19 sobre la avenida Víctor Yunes, entre las calles Lugones y Jorge Luis Borges, en el barrio Siglo XX de la capital santiagueña.

Según informaron efectivos de la Policía de Santiago del Estero que trabajaron en el lugar, el animal se atravesó repentinamente sobre la calzada y el conductor perdió el control del rodado. Ambos ocupantes cayeron violentamente sobre el asfalto.

Hospital
Un motociclista choc&oacute; con un gato, derrap&oacute; y muri&oacute;. (Foto: gentileza El Liberal)

Un motociclista chocó con un gato, derrapó y murió. (Foto: gentileza El Liberal)

Vecinos de la zona corrieron para asistir a las víctimas y dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron patrulleros y una ambulancia, cuyos profesionales les practicaron maniobras de primeros auxilios antes de trasladarlos al Hospital Regional.

La salud de la acompañante

Pese al esfuerzo de los médicos, Héctor Alfredo Quiroga ingresó sin signos vitales y no pudo ser reanimado, según confirmó la doctora Sofía Cameranesi.

La mujer que lo acompañaba quedó internada bajo observación médica, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión cómo ocurrió el accidente fatal.

La investigación quedó en manos del fiscal de turno, que ordenó la intervención de Criminalística para realizar pericias en el lugar y determinar las circunstancias exactas del siniestro.

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