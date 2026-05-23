Un hombre manejaba una moto, chocó con un gato, derrapó y murió

Hospital Un motociclista chocó con un gato, derrapó y murió. (Foto: gentileza El Liberal)

Vecinos de la zona corrieron para asistir a las víctimas y dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron patrulleros y una ambulancia, cuyos profesionales les practicaron maniobras de primeros auxilios antes de trasladarlos al Hospital Regional.

La salud de la acompañante

Pese al esfuerzo de los médicos, Héctor Alfredo Quiroga ingresó sin signos vitales y no pudo ser reanimado, según confirmó la doctora Sofía Cameranesi.

La mujer que lo acompañaba quedó internada bajo observación médica, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión cómo ocurrió el accidente fatal.

La investigación quedó en manos del fiscal de turno, que ordenó la intervención de Criminalística para realizar pericias en el lugar y determinar las circunstancias exactas del siniestro.