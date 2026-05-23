Yanina Latorre estalló de furia tras las burlas contra su hija Lola: "Seguí riéndote..."

En su cuenta de X apuntó: “Y vos, sentadito mirando mi cuenta de IG, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de ‘la doctora’. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis”.

Yanina Latorre contra El Canciller

El cruce de Yanina Latorre con otro medio

Que Yanina Latorre conoce a la perfección cómo funciona el universo mediático y las redes sociales no sorprende a nadie. Con un estilo frontal, filoso y sin demasiados filtros, la conductora de SQP (América TV) suele convertirse en tendencia cada vez que opina o responde públicamente. Acostumbrada al ida y vuelta mediático, pocas veces se queda callada frente a una polémica. Sin embargo, si hay un tema con el que no transa, es todo lo relacionado con su familia y, especialmente, con sus hijos.

Por eso, cada vez que siente que alguno de ellos queda expuesto o recibe críticas que considera injustas, sale rápidamente a responder. A fines de abril, un portal replicó un video de Lola Latorre en el que la joven hablaba sobre uno de sus grandes sueños: asistir a distintas ediciones de la Fashion Week alrededor del mundo.

Lo que terminó desatando la furia de Yanina no fue la publicación en sí, sino el tono irónico con el que fue presentada la noticia. El título elegido por el sitio decía: “La exitosa abogada Lola Latorre viajó a Londres invitada por una marca de moda: ‘Mi sueño es ir a las Fashion Weeks del mundo. Tengo una cabeza muy ambiciosa ’”. Días antes, además, el mismo portal ya había hecho otra referencia sarcástica a la carrera de Lola, destacando que era “abogada” mientras compartía consejos sobre cómo conseguir “entradas truchas”.

Al encontrarse con esas publicaciones, Yanina reaccionó inmediatamente desde su cuenta de X y apuntó directamente contra el medio. “¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? Se recibió de abogada... Explicame la ironía de ‘exitosa abogada ’”, escribió, visiblemente indignada por la situación.

Pero el descargo no terminó ahí. Minutos después, la conductora volvió a cargar con dureza y defendió públicamente a su hija. “Es mejor ser ella que estudió, tiene un título y se dedica a lo que se le canta a lo tuyo. Un portal de mier... y berreta que busca que bardeen a una chica que no jode a nadie. Seguí mirando su vida que ella la pasa bomba mientras vos resposteás estupideces ”, disparó.