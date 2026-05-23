Mirtha Legrand recordó su noche en los Martín Fierro y se emocionó profundamente: "Fue.."

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Qué dijo Adrián Suar de Mirtha Legrand

Adrián Suar habló sobre la última edición de los Premios Martín Fierro, donde Guido Kaczka se quedó con el Martín Fierro de Oro, y se refirió, principalmente, a la enorme vigencia de Mirtha Legrand en la televisión argentina, en medio de los fuertes rumores sobre un posible pase a Telefe.

En diálogo con PrimiciasYa, el gerente de programación analizó el presente de la pantalla chica, destacó el reconocimiento que recibió Kaczka en una de las noches más importantes de la televisión y, además, elogió el fenómeno que sigue representando Mirtha a sus 99 años.

“En el mundo no va a haber conductora que cumpla 100 años en pantalla, es un caso mundial”, expresó. Ante los rumores de un cambio de canal, Suar agregó: “Como le digo siempre, es de la televisión. Creo que va a cumplir los 100 años en El Trece. Vamos a hablar con ella ”.