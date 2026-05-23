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Mirtha Legrand recordó su noche en los Martín Fierro y se emocionó profundamente: "Fue.."

Mirtha Legrand comenzó su programa a modo de agradecimiento por el Martín Fierro conseguido, pero no pudo contener las lágrimas y terminó completamente conmovida.

23 may 2026, 23:33
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Mirtha Legrand recordó su noche en los Martín Fierro y se emocionó profundamente: Fue..
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Mirtha Legrand recordó su noche en los Martín Fierro y se emocionó profundamente: "Fue.."

Mirtha Legrand no pudo contener las lágrimas al recordar y agradecer el Martín Fierro que obtuvo el lunes 18 de mayo en la categoría a mejor labor periodística femenina.

En la previa a recibir a Adrián Suar, Fernán Mirás, Lorena Vega y Carla Peterson en la mesaza, una visiblemente emocionada conductora dedicó sentidas palabras al comienzo de La Noche de Mirtha (El Trece), al reconocimiento recibido en el Hotel Hilton. Conmovida por el cariño recibido tras la ceremonia, dejó en evidencia todo lo que significa para ella continuar vigente después de décadas de trayectoria en la televisión argentina.

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Quiero agradecer a APTRA por el Martín Fierro a mejor labor periodística femenina. A mis compañeras de terna, Carolina Amoroso y Soledad Larghi, muchísimas gracias”, dijo la Chiqui mientras recibía un hermoso ramo de flores.

Luego de que al aire mostraran el tape del momento en que recibió el premio, volvió a emocionarse y recordó con una enorme sonrisa todo lo vivido durante la ceremonia. Conmovida por las imágenes y los aplausos recibidos, expresó: “Fue una noche inolvidable. Creo que falté a uno o dos, pero siempre he ido, gane o pierda. Es un premio para lo que hacemos televisión".

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Qué dijo Adrián Suar de Mirtha Legrand

Adrián Suar habló sobre la última edición de los Premios Martín Fierro, donde Guido Kaczka se quedó con el Martín Fierro de Oro, y se refirió, principalmente, a la enorme vigencia de Mirtha Legrand en la televisión argentina, en medio de los fuertes rumores sobre un posible pase a Telefe.

En diálogo con PrimiciasYa, el gerente de programación analizó el presente de la pantalla chica, destacó el reconocimiento que recibió Kaczka en una de las noches más importantes de la televisión y, además, elogió el fenómeno que sigue representando Mirtha a sus 99 años.

En el mundo no va a haber conductora que cumpla 100 años en pantalla, es un caso mundial”, expresó. Ante los rumores de un cambio de canal, Suar agregó: “Como le digo siempre, es de la televisión. Creo que va a cumplir los 100 años en El Trece. Vamos a hablar con ella ”.

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