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Festejos por los 90 años del Obelisco: cómo fue la celebración y el repaso histórico con shows en vivo

Miles de personas participaron de la conmemoración por las nueve décadas del monumento que pasó de ser cuestionado a convertirse en el gran símbolo porteño.

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Festejospor los 90 años del Obelisco. (Foto: Linda Buenos Aires)

Festejos por los 90 años del Obelisco. (Foto: Linda Buenos Aires)

Miles de personas coparon este sábado el centro de Buenos Aires para celebrar los 90 años del Obelisco, el monumento más emblemático de la Ciudad. Con shows en vivo, mapping 3D, DJs, intervenciones artísticas y homenajes históricos, la avenida Corrientes se transformó en una enorme fiesta al aire libre que se extendió hasta la madrugada.

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Desde este sábado, el Obelisco porteño abrirá oficialmente sus puertas al público. 

La celebración comenzó durante la tarde con un momento cargado de simbolismo: familiares de Alberto Prebisch, creador del Obelisco en 1936, subieron al mirador ubicado en la cima del monumento. Desde temprano, miles de personas empezaron a concentrarse en la Plaza de la República y en el cruce de Corrientes y Cerrito, donde se montó un gran escenario con luces y pantallas gigantes.

Es una hermosa noche y un tremendo plan”, comentaron varios turistas en A24 en el marco de los festejos en el centro porteño. A pocos metros, trabajadores de la zona y vecinos observaban las proyecciones sobre la estructura de 67 metros de altura, convertida una vez más en el corazón de la Ciudad.

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Desde las 19, la avenida Corrientes quedó dividida en seis estaciones temáticas que recreaban distintas décadas de la cultura porteña. Entre Callao y Rodríguez Peña, artistas vestidos como canillitas y lustrabotas evocaban la Buenos Aires de los años 30 y la inauguración del Obelisco. Más adelante sonaban tangos en vivo, mientras otros sectores homenajeaban la psicodelia de los 60, la cultura DJ de los 70 y el universo pop de los 80 y 90.

También hubo espacio para la cultura urbana de los 2000, con DJs, performers y shows de luces que mantuvieron encendida la avenida hasta entrada la noche.

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Uno de los momentos más comentados fue cuando apareció proyectada la imagen de Mirtha Legrand sobre el Obelisco. Cada aparición de la diva provocó aplausos, gritos y decenas de celulares levantados para grabar el instante. También generó furor una imagen del piloto argentino Franco Colapinto, que despertó cánticos entre los más chicos.

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La Selecci&oacute;n argentina festej&oacute; en el Obelisco. (Reuters)

La Selección argentina festejó en el Obelisco. (Reuters)

El emotivo final de los festejos

El gran cierre llegó después de las 21, con un impactante mapping 3D sobre el monumento acompañado por música en vivo de la orquesta dirigida por Damián Mahler. Las imágenes repasaron momentos históricos de Buenos Aires y emocionaron a los miles de presentes.

Además, bares, cafés, pizzerías y teatros de Corrientes participaron de una edición especial de “Corrientes 24”, extendiendo sus horarios hasta la madrugada para acompañar los festejos.

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Los primeros años de vida del Obelisco. Foto: Archivo General de la Nación.

Los primeros años de vida del Obelisco. Foto: Archivo General de la Nación.

El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires. Diseñado por Alberto Prebisch y construido en apenas 31 días por 157 obreros, estuvo cerca de ser demolido pocos años después de su inauguración debido a las críticas que recibía en la época.

Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en el símbolo más reconocido de la Ciudad y en escenario de celebraciones históricas, desde títulos de la Selección Argentina hasta movilizaciones multitudinarias.

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