Festejos por los 90 años del Obelisco: cómo fue la celebración y el repaso histórico con shows en vivo

Desde las 19, la avenida Corrientes quedó dividida en seis estaciones temáticas que recreaban distintas décadas de la cultura porteña. Entre Callao y Rodríguez Peña, artistas vestidos como canillitas y lustrabotas evocaban la Buenos Aires de los años 30 y la inauguración del Obelisco. Más adelante sonaban tangos en vivo, mientras otros sectores homenajeaban la psicodelia de los 60, la cultura DJ de los 70 y el universo pop de los 80 y 90.

También hubo espacio para la cultura urbana de los 2000, con DJs, performers y shows de luces que mantuvieron encendida la avenida hasta entrada la noche.

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Uno de los momentos más comentados fue cuando apareció proyectada la imagen de Mirtha Legrand sobre el Obelisco. Cada aparición de la diva provocó aplausos, gritos y decenas de celulares levantados para grabar el instante. También generó furor una imagen del piloto argentino Franco Colapinto, que despertó cánticos entre los más chicos.

la-seleccion-argentina-festejara-en-el-obelisco La Selección argentina festejó en el Obelisco. (Reuters)

El emotivo final de los festejos

El gran cierre llegó después de las 21, con un impactante mapping 3D sobre el monumento acompañado por música en vivo de la orquesta dirigida por Damián Mahler. Las imágenes repasaron momentos históricos de Buenos Aires y emocionaron a los miles de presentes.

Además, bares, cafés, pizzerías y teatros de Corrientes participaron de una edición especial de “Corrientes 24”, extendiendo sus horarios hasta la madrugada para acompañar los festejos.

obelisco antiuo Los primeros años de vida del Obelisco. Foto: Archivo General de la Nación.

El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires. Diseñado por Alberto Prebisch y construido en apenas 31 días por 157 obreros, estuvo cerca de ser demolido pocos años después de su inauguración debido a las críticas que recibía en la época.

Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en el símbolo más reconocido de la Ciudad y en escenario de celebraciones históricas, desde títulos de la Selección Argentina hasta movilizaciones multitudinarias.