Día de recuperación para la soja en Chicago tras haber sufrido la mayor caída diaria del año

Edificio de la Bolsa de Chicago

El precio de la soja cerró hoy con una suba de casi US$ 4 en el mercado de Chicago, mostrando cierta recuperación tras la baja de USD 12 del lunes que se convirtió en la mayor caída diaria del año en términos porcentuales: 3,05%. En tanto, el maíz operó con leve alza y el trigo con un mínimo retroceso.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió USD 3,67 hasta los US$ 383,6 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por USD 3,77 para concluir la jornada a US$ 384,71 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la demanda china de granos estadounidenses y una caída en las exportaciones de Brasil.

"La expectativa por el robusto comercio del grano entre Estados Unidos y China fue de los principales motivos que impulsaron nuevamente al alza a la oleaginosa", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, las exportaciones diarias de soja de Brasil durante las primeras dos semanas de octubre cayeron hasta los 134.000 toneladas, por debajo de las 230.000 toneladas que promediaba a la misma fecha en 2019.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia alcista, con una suba del 1,75% (US$ 12,79) en el caso del aceite hasta los US$ 743,39 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,50% (US$ 1,98) para concluir la jornada a US$ 395,17 la tonelada.

Por su parte, el maíz se incrementó US$ 0,89 y cerró a US$ 154,03 la tonelada, debido a la fuerte demanda del cereal estadounidense.

Por último, el trigo retrocedió apenas US$ 0,09) y concluyó a US$ 218,26 la tonelada, como consecuencia del fortalecimiento del dólar frente a las principales divisas.