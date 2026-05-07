Murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini

pablo montagna pergolini

Cómo fue el momento de tensión que vivió Mario Pergolini en plena calle

Mario Pergolini vivió un episodio inesperado que terminó con un desenlace positivo. Mientras caminaba por la calle, se dio cuenta de que había extraviado su celular. En lugar de guardarse la situación, eligió compartirla en sus redes sociales y destacar el gesto que le devolvió la tranquilidad.

En sus historias de Instagram relató que el teléfono reapareció gracias a la actitud solidaria de un transeúnte. “Hoy había perdido mi teléfono y lo encontró ‘Rafael’, que se preocupó en devolvérmelo y no aceptó nada de recompensa. Desde hoy es mi mejor amigo”, escribió Pergolini, junto a una foto del joven que se tomó el trabajo de entregarle el aparato en mano. El posteo no tardó en generar comentarios y aplausos de sus seguidores, que celebraron la honestidad del protagonista.

No es la primera vez que el conductor abre la puerta a momentos personales que combinan humor y reflexión. En otra ocasión, dentro de su programa Dejá que entre el sol (Vorterix), sorprendió con una anécdota sobre pilates que hizo reír a todo el estudio.

“Empecé a hacer pilates con un montón de señoras del barrio. Y mi experiencia es que era más exigente de lo que yo creía. Yo pensé que iba a estar con un montón de señoras del barrio, yo el único hombre ahí estirándome, pero no, de golpe te dicen: ‘Bueno, ahora ponemos el resorte en posición cuatro’. Y pensás: ‘Boludo, se me está desgarrando el ort..., no puedo más’”, contó, entre carcajadas, ante la complicidad de su equipo.

Camila Fortunato, panelista del ciclo, se sumó con su propia experiencia: “Me pasó exactamente lo mismo. Dije: ‘Qué bueno, voy a hacer un hada, voy a estirar el huesito, va a hacer crack, crack’”.

Lejos de quedarse ahí, Pergolini exageró cada detalle de la exigencia física y describió con ironía lo que vivió: “Sí, es peor que ir al gimnasio. Es una cama. Un señor inventó esa cama que tiene como unos resortes del otro lado con peso o son cada vez más tirante. Puede que lo que estás haciendo a lo mejor tenga más resistencia y vos decís: ‘Qué lindo para la espalda’. Sí, hasta que tenés que estirar y te duele el pie, el brazo. Nunca levantas el abdomen, porque soy un señor grande, mayor, que tiene una panza con contenido graso insoportable y no lo puedo lograr. Y el tipo dice: ‘Hasta donde puedas’. Vos decís: ‘Boludo, no me puedo mover. ¡No es hasta donde pueda!’”.

El intercambio terminó reforzando la idea de que el pilates está lejos de ser una práctica sencilla. Fortunato lo resumió con claridad: “Hice más en una clase de pilates que en un mes de gimnasia”. Y Pergolini, fiel a su estilo, cerró con otra dosis de sinceridad: “Nunca lográs levantar el abdomen, no hay manera. Y eso que el tipo te dice ‘hasta donde puedas’, pero no es así”.

Entre el alivio por recuperar su celular y las anécdotas que despiertan risas, Pergolini vuelve a mostrar un costado cercano y humano. Un perfil que conecta con su público, donde conviven el agradecimiento por un gesto solidario y la capacidad de reírse de sí mismo.