El dólar subió 20 pesos en el Banco Nación: a cuánto cotizó

Por su parte, el dólar blue aumentó diez pesos hasta los $1.430 para la venta, mientras que para la compra se ubicó en $1.410, por encima de los $1.385 que pagan los bancos.

La tendencia alcista también se reflejó en los dólares financieros. El contado con liquidación operó en $1.516, con una mejora de 1,4%, y superó los $1.500 por primera vez desde comienzos de febrero, impulsado por el encarecimiento de bonos y acciones.

El Banco Central sumó otros USD 54 millones

El Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario y extendió su racha compradora, en una jornada en la que también subió el riesgo país, que pasó de 557 a 583 puntos básicos.

La autoridad monetaria acumula 75 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado oficial, al combinar compras directas con acuerdos con empresas y organismos públicos. Este lunes sumó USD 54 millones y, en lo que va de 2026, ya lleva adquiridos más de USD 6.800 millones.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el Central incorporó USD 6.819 millones, lo que representa más de la mitad de la meta anual. Solo en abril, el ritmo de compras se aceleró con un total de USD 2.433 millones, mientras que en la última semana la absorción alcanzó los USD 745 millones.

Banco Central 27 de abril El Banco Central extendió su racha compradora y ya acumula más de USD 6.800 millones en lo que va de 2026. (Foto: archivo).

De esta manera, la entidad ya cubrió cerca del 68% del objetivo previsto para todo el año. Sin embargo, el impacto de estas compras sobre las reservas se vio parcialmente compensado por los pagos de deuda realizados por el Tesoro, en algunos casos con divisas provistas por el propio Banco Central.

Para sostener esta dinámica, el BCRA reforzó la emisión de pesos sin utilizar instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local. La estrategia apunta a contener presiones sobre el tipo de cambio y evitar un traslado mayor a precios.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el saldo neto de divisas acumuladas en 2026 podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la oferta de dólares y de la demanda de pesos en la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya había advertido que esas variables serán determinantes para el resultado de fin de año.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.088 millones, con una caída diaria de USD 96 millones. El nivel más alto se había registrado en febrero, cuando el stock alcanzó los USD 46.905 millones, el máximo desde 2018. La baja posterior responde tanto a pagos de deuda en moneda extranjera como a la volatilidad de los activos internacionales, entre ellos el oro y los bonos.