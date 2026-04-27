El dólar subió 20 pesos en el Banco Nación: a cuánto cotizó

El dólar volvió a subir en todos sus segmentos y marcó nuevos máximos en lo que va del año, en una jornada con fuerte volumen operado en el mercado de cambios.
El dólar subió en todos sus segmentos y el mayorista alcanzó su valor más alto desde febrero. También avanzaron el minorista, el blue y los financieros, en una jornada de presión cambiaria.
El dólar volvió a subir en todos sus segmentos y el tipo de cambio oficial alcanzó su nivel más alto desde febrero. (Foto: archivo).
El dólar volvió a subir en todos sus segmentos y marcó nuevos máximos en lo que va del año, en una jornada con fuerte volumen operado en el mercado de cambios.
En el segmento mayorista, la cotización avanzó 17,50 pesos o 1,3% y cerró en $1.417, con negocios por USD 575,5 millones en contado. De esta forma, el tipo de cambio oficial acumuló su cuarta suba consecutiva y alcanzó su nivel más alto desde el 6 de febrero.
El Banco Central estableció para este lunes un techo de $1.698,36 dentro del esquema de bandas cambiarias, lo que dejó al mayorista a casi 20% de ese límite superior.
En el mercado minorista, el dólar se ofreció a $1.440 para la venta en el Banco Nación, con una suba diaria de 20 pesos o 1,4%. Se trata también del valor más alto desde el 9 de febrero. En lo que va de abril, el avance es de 30 pesos o 2,1%, lo que marca la primera suba mensual en 2026.
Por su parte, el dólar blue aumentó diez pesos hasta los $1.430 para la venta, mientras que para la compra se ubicó en $1.410, por encima de los $1.385 que pagan los bancos.
La tendencia alcista también se reflejó en los dólares financieros. El contado con liquidación operó en $1.516, con una mejora de 1,4%, y superó los $1.500 por primera vez desde comienzos de febrero, impulsado por el encarecimiento de bonos y acciones.
El Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario y extendió su racha compradora, en una jornada en la que también subió el riesgo país, que pasó de 557 a 583 puntos básicos.
La autoridad monetaria acumula 75 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado oficial, al combinar compras directas con acuerdos con empresas y organismos públicos. Este lunes sumó USD 54 millones y, en lo que va de 2026, ya lleva adquiridos más de USD 6.800 millones.
Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el Central incorporó USD 6.819 millones, lo que representa más de la mitad de la meta anual. Solo en abril, el ritmo de compras se aceleró con un total de USD 2.433 millones, mientras que en la última semana la absorción alcanzó los USD 745 millones.
De esta manera, la entidad ya cubrió cerca del 68% del objetivo previsto para todo el año. Sin embargo, el impacto de estas compras sobre las reservas se vio parcialmente compensado por los pagos de deuda realizados por el Tesoro, en algunos casos con divisas provistas por el propio Banco Central.
Para sostener esta dinámica, el BCRA reforzó la emisión de pesos sin utilizar instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local. La estrategia apunta a contener presiones sobre el tipo de cambio y evitar un traslado mayor a precios.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el saldo neto de divisas acumuladas en 2026 podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la oferta de dólares y de la demanda de pesos en la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya había advertido que esas variables serán determinantes para el resultado de fin de año.
Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.088 millones, con una caída diaria de USD 96 millones. El nivel más alto se había registrado en febrero, cuando el stock alcanzó los USD 46.905 millones, el máximo desde 2018. La baja posterior responde tanto a pagos de deuda en moneda extranjera como a la volatilidad de los activos internacionales, entre ellos el oro y los bonos.