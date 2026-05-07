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El preocupante gesto de Daniela De Lucía que alertó a su familia en Gran Hermano: "Me pidió..."

Leo Piccioli, esposo de Daniela De Lucía, contó detalles sobre la salud de la participante de Gran Hermano luego de las versiones sobre la supuesta gravedad de su cuadro que comenzaron a circular en las últimas horas. Enterate.

7 may 2026, 18:15
El pedido de Daniela De Lucía que alertó a la familia por su salud en Gran Hermano: Me pidió...
El pedido de Daniela De Lucía que alertó a la familia por su salud en Gran Hermano: Me pidió...

El pedido de Daniela De Lucía que alertó a la familia por su salud en Gran Hermano: "Me pidió..."

Leo Piccioli, la pareja de Daniela De Lucía, rompió el silencio en medio de las especulaciones que comenzaron a circular sobre la gravedad del problema de salud que estaría atravesando la participante y que incluso podría obligarla a abandonar la casa de Gran Hermano por segunda vez.

En Los Profesionales con Flor (El Nueve), el hombre en cuestión decidió hablar de primera mano sobre la situación y llevar tranquilidad en medio de la preocupación que se generó alrededor de Daniela en las últimas horas. Allí, además, contó que la participante se sometió a los habituales procedimientos médicos que dispone la producción para descartar cualquier complicación.

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Me dijeron que le hicieron una tomografía, que salió todo limpito y que está en la casa, comiendo. Había algunos hechos de que había perdido peso; me pidió un jean más chiquito, pero nunca fue tan serio como pareció, contó que los estudios médicos realizados dieron resultados positivos y llevaron tranquilidad a los televidentes y seguidores.

Además, detalló: Estaba medio mal de la panza y otra cosa intestinal, de esas cosas que uno dice que son estrés o una pavada, pero no se le pasó. El lunes le hicieron análisis de sangre, una ecografía abdominal y una radiografía de tórax”.

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Qué había dicho la familia de Daniela De Lucía de Gran Hermano

Previo a los estudios médicos, la familia de Daniela De Lucía decidió emitir un comunicado para aclarar la situación y llevar tranquilidad más allá de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

"Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano. Le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad".

"Y creo que a todos nos pasó alguna vez: cuando el cuerpo no está al 100%, también cambia cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo atravesamos ciertas situaciones".

"Si algo caracteriza a Dani es la fortaleza. Los obstáculos no la frenan: la están haciendo cada día más fuerte, sólida y más consciente de todo lo que está viviendo. Está bien, está fuerte y va a seguir adelante".

"También queremos agradecer especialmente a la producción de Gran Hermano, que se está ocupando muchísimo de ella y acompañándola muy de cerca en todo momento".

Comunicado de la familia de Daniela de Lucía

     

 

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