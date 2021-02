El Gobierno reaviva el fantasma de la suba de retenciones y desde el campo piden diálogo

Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación.

El sector agropecuario quedó nuevamente en alerta ante la posibilidad de que el Gobierno suba los derechos de exportación de commodities con impacto sobre el precio de los alimentos en el mercado interno.

Pero esta vez el temor no proviene de rumores surgidos en los pasillos de algún ministerio, sino que fue la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quien dejó la puerta abierta a esa posibilidad.

“No se descarta una suba de retenciones”, dijo la funcionaria en una entrevista radial, en relación al desacople de los precios internos de los internacionales.

En ese sentido, aseguró que “esto no es estar contra el campo”, y explicó que “las retenciones son una herramienta técnica que permite desacoplar el precio nacional del internacional para garantizar una oferta de alimentos a un precio razonable para los ingresos de las familias”.

De todos modos, planteó que el gobierno busca salidas consensuadas con el sector agroindustrial. “Nosotros apostamos al diálogo. Estamos dando lugar a las conversaciones para que no se nos diga que actuamos en exabrupto y no conversamos con nadie”, aseveró en El Destape Radio.

“Nadie puede decir que no ha sido convocado a aportar soluciones”, señaló, destacando las reuniones que se vienen realizando con el Consejo Agroindustrial. Aunque advirtió que “la solución no puede ser que los precios de los alimentos se disparen en la Argentina por la suba del precio internacional y que todos nos quedemos mirando”.

Ante la consulta sobre si el Gobierno no descartaba una suba de retenciones la respuesta fue contundente: “Yo no descarto nada. No tenemos tantas herramientas para defender los bolsillos de las familias y tenemos que usar todas lo que tengamos para poder acomodar la mesa”, enfatizó.

Rechazo cooperativo

El primero en reaccionar fue el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, quien afirmó que “trascendidos como éste generan alarma y preocupación”.

“Estamos comprometidos al diálogo para fomentar la búsqueda de instrumentos que alivien el bolsillo del consumidor y que logremos motorizar nuestros diversos sectores productivos, que verdaderamente están asfixiados de impuestos”, expresó en redes sociales.

En tanto, en diálogo con A24.com Agro, analizó que “si no se establecen reglas de juego claras a través del diálogo vamos a una situación de difícil interpretación en donde se repiten situaciones que no solucionaron ningún problema”.

En ese sentido, pidió que “se llame a todos los sectores de la producción, al sector cooperativo que está toda la cadena, para que todos den la visión de cómo se soluciona la suba de precios en la Argentina”.

“Subir impuestos es un error que nos llevará a una situación de difícil salida”, subrayó.

En tanto, desde el sector exportador, indicaron que las declaraciones de Todesca "generaron desconfianza", a pesar de que toda suba de retenciones por sobre los niveles actuales debe pasar por el Congreso, con excepción de tres puntos porcentuales para el maíz y el trigo.

Sin embargo, "siempre existe la posibilidad de que hagan un DNU y lo manden al Congreso para que lo ratifique", analizó un empresario.

"Nosotros promovemos el diálogo y estamos avanzando siempre con propuestas y soluciones. Cómo dice Martín Guzmán, la macro de ordena con tiempo", finalizó, tal vez buscando empatía con el funcionario que mayor sintonía viene mostrando con la agroindustria.