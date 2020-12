Los granos volvieron a cerrar con bajas en Chicago pero hubo subas en el mercado local

Nuevas bajas para la soja en Chicago

Los precios de los granos cerraron la jornada con bajas en el mercado de Chicago, con lo que la soja y el maíz acumulan dos jornadas con resultados en rojo, debido a mejores condiciones climáticas en zonas productoras de Sudamérica.

Los contratos de soja de enero y marzo de la oleaginosa cayeron US$ 2,39 hasta los US$ 426,96 y US$ 427,33 la tonelada, respectivamente.

Los fundamentos de la baja radicaron en las lluvias beneficiosas para el cultivo en Sudamérica, en especial en Brasil y Argentina.

Asimismo, una consultora privada estimó un aumento en el área sembrada en Brasil, lo que también presionó a la baja a los precios.

A esto se le suma la falta de noticias sobre nuevas compras chinas de mercadería estadounidense.

El aceite acompañó la caída del poroto con un retroceso de 1,26% (US$ 10,58) hasta los US$ 824,52 la tonelada, mientras que la harina, en su contrato de próximo vencimiento, cerró con un alza hasta los US$ 433,75 la tonelada.

Por su parte, el trigo se retrajo 2,54% (US$ 5,42) para ubicarse en US$ 207,79 la tonelada, como consecuencia de un aumento en la previsión productiva de Australia, la cual se prevé que alcanzará las 31,1 millones de toneladas, lo que significa un incremento de 2,2 millones de toneladas respecto a las proyecciones anteriores.

Asimismo, la posibilidad de un aumento en la cuota para exportación de Rusia también ejerció presión sobre los precios, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el maíz cayó 1,19% (US$ 1,97) y se posicionó en los US$ 163,28 la tonelada, debido a las lluvias en Sudamérica y en un aumento en la previsión de cosecha de Brasil.

Mercado local

Como contrapartida, el mercado disponible de Rosario operó con una mejora de $250 en la soja y de US$ 5 en el caso del maíz y el trigo.

De esta manera, la oleaginosa disponible se ubicó en $27.550 la tonelada, mientras que para la entrega en enero se ofrecieron US$ 330; febrero US$ 320; y abril y mayo, US$ 290.

Por su parte, el maíz con entrega contractual subió US$ 5 hasta los US$ 195 la tonelada.

En cuanto a los negocios de campaña 2020/21, se ofrecieron para la entrega en marzo US$ 180; abril, US$ 176; mayo, US$ 175; junio, US$ 165; julio, US$ 160; y agosto, US$ 157.

Por trigo con entrega inmediata se ofrecieron US$ 5 más que ayer hasta los US$ 210 la tonelada, mientras que la oferta en pesos se ubicó en $17.000 la tonelada.

Para la entrega en enero se pactó US$ 207 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 360, la cebada forrajera a US$ 160 y el sorgo a US$ 210.