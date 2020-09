Inseguridad rural: sufrió más de 20 robos y denuncia un "mecanismo" que facilita la impunidad

Crece la preocupación por los hechos de inseguridad rural

La inseguridad es otro de los factores con la que conviven los productores agropecuarios en el país. Si bien en los últimos meses el tema tuvo alta exposición y desde el nivel político abundaron las promesas de solución, la misma no llega.

Eso lo vive Juan, un productor agropecuario de San Vicente, que lleva el triste récord de haber sufrido más de 20 robos en su campo.

Uno de los últimos, recientemente, realizado por un grupo comando de 8 personas armadas, en pleno domingo a las 19 hs, y con 14 personas en el campo. "El casco está a 4 km del asfalto. Entraron, redujeron a todo el mundo y se llevaron todo, hasta el DVR de las cámaras. Sentís que estás a merced de lo que pueda pasar", expresó el productor en diálogo con La Red Rural (AM 910 Radio La Red).

El productor expresó que los robos se repiten sin ninguna consecuencia, y que días después de aquel último hecho le carnearon seis terneros de más de 300 kilos, y luego otros seis animales a otro vecino, en el mismo lugar.

"Fijate la tranquilidad con la que operan. Tengo denuncias físicas de más de 16 casos y soy de los pocos que denuncian. Conozco a los fiscales, comisarios y hablo con cada uno de ellos y ves que hay un mecanismo donde todos hacen lo que tienen que hacer pero nada ocurre".

En este sentido, refirió que la policía aduce que no tiene móviles para vigilar, el Intendente que le dio 5 móviles nuevos en los últimos 7 años, la fiscal que no puede hacer seguimiento de los casos, y hasta el jefe de la policía rural, que tiene una duración no mayor a seis meses, por lo que o desconoce o no tiene la motivación para resolverlo.

"Hemos intentado organizarnos por nuestra cuenta y hasta presentamos proyectos, por vía de la Sociedad Rural. Hay buena voluntad de todos lados. Ahora estamos tratando de instalar monitoreo satelital, tratando de usar la tecnología", contó.

Además, expresó que esto no es de ahora aunque sí se registra un crecimiento de hechos. "Llevamos 20 años con esto. No es de ahora pero sí vemos picos. Ahora se presentan dos situaciones congruentes: el cambio de gobierno y la pandemia", analizó.