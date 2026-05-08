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Donald Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania: qué falta para que termine la guerra

El alto el fuego arrancará este sábado e incluiría un intercambio de mil prisioneros por cada bando. La iniciativa aparece en medio de nuevas negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington.

El presidente de Estados Unidos realizó un importante anuncio. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos realizó un importante anuncio. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania que comenzará este sábado y tendrá una duración de 72 horas. La tregua fue confirmada tanto por el mandatario ruso, Vladimir Putin, como por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Diplomacia a la americana. Marco Rubio con el papa Leon XIV. Para recomponer los cristales rotos por Donald Trump. (Foto: Reuters)

La iniciativa aparece en medio de nuevas negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington y coincide con las celebraciones del Día de la Victoria, el histórico acto militar que Rusia realiza cada 9 de mayo para conmemorar el triunfo soviético sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump se mostró optimista respecto al posible impacto del acuerdo y aseguró que la pausa en los combates podría convertirse en un punto de inflexión en el conflicto. “Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil”, escribió el mandatario estadounidense.

Además del cese temporal de hostilidades, el acuerdo incluiría un masivo intercambio de prisioneros de guerra. Según detalló Trump, cada país liberaría a mil detenidos del bando contrario, en lo que sería uno de los mayores canjes desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

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Donald Trump anunci&oacute; una tregua de tres d&iacute;as entre Rusia y Ucrania. (Foto: archivo).

Donald Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania. (Foto: archivo).

El anuncio de Trump llegó poco después de que el Kremlin comunicara unilateralmente una pausa militar vinculada a los festejos del 9 de mayo en Moscú. Sin embargo, desde Kiev reaccionaron con fuerte desconfianza y cuestionaron las verdaderas intenciones del Gobierno ruso.

Las autoridades ucranianas sostuvieron que Moscú busca garantizar la seguridad del desfile militar en la Plaza Roja y acusaron al Kremlin de utilizar la fecha histórica con fines propagandísticos. Desde el entorno de Zelenski remarcaron además que Ucrania nunca se comprometió oficialmente a respetar la tregua planteada por Rusia.

Pese a los anuncios diplomáticos, durante las últimas horas continuaron registrándose ataques y bombardeos en distintos sectores del frente de batalla. Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas mantuvieron operaciones militares activas, reflejando la fragilidad del entendimiento alcanzado.

En paralelo, Rusia endureció su postura y lanzó nuevas advertencias contra Ucrania. Moscú amenazó con responder con un ataque “masivo” si Kiev intenta interferir en los festejos por el Día de la Victoria y recomendó incluso a diplomáticos extranjeros y parte de la población abandonar la capital ucraniana ante el riesgo de una escalada militar.

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El Día de la Victoria en Moscú se celebra el 9 de mayo, conmemorando la rendición de la Alemania nazi en 1945 y la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. (Foto: Reuters)

El Día de la Victoria en Moscú se celebra el 9 de mayo, conmemorando la rendición de la Alemania nazi en 1945 y la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. (Foto: Reuters)

La Casa Blanca insiste con las conversaciones diplomáticas

Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que las conversaciones diplomáticas siguen avanzando. Trump afirmó que los contactos entre ambas partes continúan activos y aseguró que las posibilidades de alcanzar un acuerdo permanente aumentan con el paso de los días.

Las conversaciones continúan para poner fin a este gran conflicto, el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca”, sostuvo el presidente estadounidense.

Aunque el anuncio generó expectativa a nivel internacional, persisten las dudas sobre la posibilidad real de sostener un alto el fuego, incluso por apenas tres días, en una guerra que ya provocó decenas de miles de muertos, millones de desplazados y profundas consecuencias geopolíticas en todo el mundo.

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