Donald Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania: qué falta para que termine la guerra

trump putin.jpg Donald Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania. (Foto: archivo).

El anuncio de Trump llegó poco después de que el Kremlin comunicara unilateralmente una pausa militar vinculada a los festejos del 9 de mayo en Moscú. Sin embargo, desde Kiev reaccionaron con fuerte desconfianza y cuestionaron las verdaderas intenciones del Gobierno ruso.

Las autoridades ucranianas sostuvieron que Moscú busca garantizar la seguridad del desfile militar en la Plaza Roja y acusaron al Kremlin de utilizar la fecha histórica con fines propagandísticos. Desde el entorno de Zelenski remarcaron además que Ucrania nunca se comprometió oficialmente a respetar la tregua planteada por Rusia.

Pese a los anuncios diplomáticos, durante las últimas horas continuaron registrándose ataques y bombardeos en distintos sectores del frente de batalla. Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas mantuvieron operaciones militares activas, reflejando la fragilidad del entendimiento alcanzado.

En paralelo, Rusia endureció su postura y lanzó nuevas advertencias contra Ucrania. Moscú amenazó con responder con un ataque “masivo” si Kiev intenta interferir en los festejos por el Día de la Victoria y recomendó incluso a diplomáticos extranjeros y parte de la población abandonar la capital ucraniana ante el riesgo de una escalada militar.

el-dia-de-la-victoria-en-moscu-se-celebra-el-9-de-mayo-conmemorando-la-rendicion-de-la-alemania-nazi-en-1945-y-la-victoria-de-la-union-sovietica-en-la-segunda-guerra-mundial-foto-reuters-LC2L36NVIJEEHG3DRY4DTW El Día de la Victoria en Moscú se celebra el 9 de mayo, conmemorando la rendición de la Alemania nazi en 1945 y la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. (Foto: Reuters)

La Casa Blanca insiste con las conversaciones diplomáticas

Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que las conversaciones diplomáticas siguen avanzando. Trump afirmó que los contactos entre ambas partes continúan activos y aseguró que las posibilidades de alcanzar un acuerdo permanente aumentan con el paso de los días.

“Las conversaciones continúan para poner fin a este gran conflicto, el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca”, sostuvo el presidente estadounidense.

Aunque el anuncio generó expectativa a nivel internacional, persisten las dudas sobre la posibilidad real de sostener un alto el fuego, incluso por apenas tres días, en una guerra que ya provocó decenas de miles de muertos, millones de desplazados y profundas consecuencias geopolíticas en todo el mundo.