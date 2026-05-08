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Piden la expulsión urgente de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: "Hablando de..."

Gladys La Bomba Tucumana quedó en el ojo de la tormenta tras protagonizar un polémico episodio dentro de Gran Hermano contra uno de los participantes de la casa, y en las redes sociales rápidamente comenzaron a pedir su expulsión.

8 may 2026, 18:03
Piden la expulsión urgente de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: Hablando de...
Piden la expulsión urgente de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: Hablando de...

Piden la expulsión urgente de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: "Hablando de..."

Gladys La Bomba Tucumana revolucionó Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desde el mismo instante en que cruzó la puerta de la casa. Con una personalidad fuerte, la cantante rápidamente se convirtió en una de las protagonistas más explosivas del reality. Sin embargo, lo que en un principio muchos tomaron como parte de su carácter avasallante terminó generando una fuerte polémica dentro y fuera del juego.

Resulta que, en las últimas horas, las redes sociales de los familiares de Juanicar estallaron contra la artista luego de que se viralizara un comentario que hizo a espaldas de Zunino dentro de la casa. La frase, que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del reality, fue interpretada por muchos usuarios como un dicho homofóbico y desató una fuerte ola de repudio.

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La Bomba hablando a espaldas de Zunino, diciendo que es put..., hablando de su orientación sexual, algo que él no manifestó”, describió lo ocurrido Santiago Riva Roy en DDM (América TV).

La familia de Juanicar pide la expulsión y viene denunciando que Gran Hermano es muy laxo con la homofobia, sumó el periodista sobre los denunciantes. Cabe recordar que desde el entorno del participante también se encargaron de pedir la salida de Danelik, luego de que en reiteradas ocasiones jugara con su orientación sexual.

En el clip que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, se puede ver a la artista conversando con Yanina Zilli en uno de los ambientes de la casa, lejos de la presencia del oriundo de Berazategui. En medio de ese intercambio, lanzó una frase que desató una fuerte polémica: se refirió al participante como “el put... de Zunino ”.

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Cómo reaccionó La Bomba Tucumana a la salvación de Luana en Gran Hermano

La última gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó momentos de máxima tensión dentro de la casa. Mientras varios participantes aguardaban con nervios el resultado de la placa, finalmente el público decidió salvar a Luana, quien logró continuar una semana más en competencia.

La noticia generó alivio en la jugadora, que celebró efusivamente frente a las cámaras y aprovechó el momento para lanzar algunos comentarios que no pasaron desapercibidos. Su reacción despertó distintas sensaciones tanto dentro de la casa como entre quienes siguen el reality desde afuera.

Tenía que bajar para que me nombres, hace dos días que no me nombrás”, le reclamó Fernández, entre risas y entusiasmo, a Santiago del Moro apenas escuchó su nombre entre los salvados. “¿Estás feliz?”, quiso saber el conductor, y ella respondió sin filtro: “Estoy feliz porque estoy re soltera, más que nunca ”.

Sin embargo, mientras Luana festejaba, las cámaras captaron una reacción que rápidamente llamó la atención de los fanáticos del programa. Gladys La Bomba Tucumana, ubicada a pocos metros, respondió con un gesto de evidente incomodidad: volteó los ojos y dejó una expresión de fastidio que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Aunque no emitió ninguna palabra, para muchos el gesto fue suficiente para confirmar la tensión que existe entre ambas dentro de la convivencia. Detrás del malestar aparece nuevamente Zunino, quien habría quedado en el centro de las diferencias entre las participantes y alimenta un conflicto que, lejos de apagarse, parece crecer cada día más dentro de la casa.

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