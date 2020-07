Insuficiente: Atilra rechazó la propuesta salarial y seguirán negociando la paritaria lechera

Continuará la semana que viene la paritaria láctea

Una nueva reunión paritaria se llevó a cabo por la mañana de hoy entre los trabajadores de la industria láctea y las empresas, en la que si bien se "acercaron las partes", no hubo acuerdo salarial.

Según confirmaron a A24 Agro, las entidades empresarias Apymel (pequeñas y medianas empresas) y el CIL (Centro de la Industria Lechera), llevaron una propuesta de recomposición salarial, algo pedido por el gremio, pero la misma resultó "insuficiente".

La semana pasada, las partes se habían reunido convocadas por el Ministerio de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria, tras los reclamos y paros por 24 horas realizados en las fábricas por los trabajadores, pero a esa reunión la parte empresaria no había acercado ninguna propuesta.

El gremio, Atilra, reclama cobrar un ajuste salarial en base a la inflación hasta junio, del 13,5% según el Indec.

"Hoy fue la segunda reunión. En la primera el gremio pasó las pretenciones de recomposición salarial, y nosotros las analizamos. Hoy hicimos una propuesta, que al gremio le pareció insuficiente", afirmó Pablo Villano, presidente de Apymel a este medio.

Y agregó: "No estamos tan lejos, pero tampoco hubo acuerdo", remarcando que la próxima reunión que será el próximo lunes 3 de agosto, a las 11 horas.

Desde Atilra confirmaron que se consideraron la propuesta "insuficiente e incompleta".

Además del 13% de aumento, el gremio solicita los aportes y contribuciones que la industria no pagó como consecuencia de esos aumentos que no fueron otorgados, y la solicitud de que no sea descontado el día de la medida de fuerza propuesta por las bases, y avalada por Atilra, y que no se pierda el presentismo.

Ese punto era algo que desde las cámaras directamente afirmaron no aceptar, algo que se dejó escrito en acta en la reunión de la semana pasada.

También Atilra resaltó que "no se tomará ninguna medida de fuerza ya que se está en conciliación obligatoria, que vencería ese mismo lunes al mediodía".