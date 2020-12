Tras ocho horas de reunión, fracasaron las negociaciones y continúa el paro aceitero

Paro del sector aceitero

La mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación no logró destrabar el conflicto entre empresarios y trabajadores de la industria aceitera. De este modo, continúa el paro que mantiene paralizadas las plantas de procesamiento y los puertos de exportación

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) responsabilizó a los gremios por la falta de acuerdo y los acusó de "falta de voluntad de diálogo".

En ese sentido, aseguró que "tras 8 horas, no se logró conformar una mesa de negociaciones efectiva y real, como consecuencia que los dos sindicatos aceiteros (Federación y Sindicato de San Lorenzo) incrementaron aún más los reclamos salariales originales".

Al mismo tiempo, los gremios profundizaron hoy las medidas de fuerza e "impidieron, lisa y llanamente, el ingreso de todo tipo de personal a las plantas industriales facultado para tomar medidas de seguridad para prevenir riesgos ambientales y daños a las instalaciones. Esas medidas exceden el legítimo ejercicio del derecho a huelga".

"La profundización de las medidas de fuerza de los gremios afectan a todos los puertos y plantas aceiteras en el país, por lo que bloquean la exportación y, consecuentemente, el ingreso de divisas", advirtieron los empresarios.

El paro de actividades, que hoy atraviesa su sexto día es llevado adelante por la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara).

La medida está fundamentada, según los sindicatos, en un retraso de cinco meses en la revisión paritaria y la "ausencia de respuestas" por parte de la cámaras empresarias y que las mismas "insisten en su campaña de desinformación, buscando desvirtuar las reivindicaciones obreras y distraer la atención pública de su responsabilidad en el actual conflicto".

Recuento de pérdidas

Según indicó el presidente Ciara, Gustavo Idígoras, el paro genera pérdidas diarias de US$ 100 millones.

El dirigente empresarial sostuvo que antes del paro "veníamos con un ingreso de 3.300 camiones a 1.100 camiones el día viernes".

"Hay barcos que no están cargando en este momento por un valor de US$ 50 millones. Sumado al ingreso de camiones nos lleva a US$ 100 millones diarios como resultado económico negativo", sostuvo.

"Asimismo, impide que los productores puedan levantar su cosecha de trigo y enviarla a los puertos, así que el daño económico es muy elevado", agregó el titular de Ciara-CEC.