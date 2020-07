Paritaria lechera: seguirán las negociaciones con el compromiso de que no hayan medidas de fuerza

Seguirán las negociaciones por la paritaria lechera

Después de 5 horas de reunión, el gremio de la industria lechera y las cámaras empresarias del sector no llegaron a un acuerdo salarial y acordaron continuar con las negociaciones, en el marco de la conciliación obligatoria, la semana que viene, pero con el compromiso de que se trabaje sin ningún tipo de medidas de fuerza.

En una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el gremio Atilra y las cámaras Apymel (pequeñas y medianas empresas) y el CIL (Centro de la Industria Lechera), coincidieron en la necesidad de continuar negociando y fijaron un cuarto intermedio hasta el martes que viene.

La reunión, que había sido postergada el viernes pasado, se da en el marco de la conciliación obligatoria dictada tras el paro de 24 horas que el gremio realizó la semana pasada, por la falta de respuesta a su reclamo de recomposición salarial.

Según explicaron a A24 Agro fuentes del gremio, las cámaras empresarias "ignoraron lo que venían a discutir y no ofrecieron ni un peso al pedido de aumento". Destacaron que el aumento de salario en lo que va del año "es cero" y que sólo se recibió el bono que impuso el Gobierno de $ 4000.

Afirmaron también que Atilra no tomará ninguna medida pero que seguirán la asambleas de base y las movilizaciones, por la falta de respuestas.

En el acta, la parte sindical solicitó "recomposición por el momento al mes de junio o en su defecto al momento que se cierre la negociación, de los salarios conforme el IPC acumulado a dicho momento. Esta recomposición debe ir incorporada a los básicos de convenio y se incluirá en ella el importe del decreto 14/2020, similar tratamiento, en cuanto a la actualización se le dará al rubro adicional remunerativo".

También reclamó diferencias salariales ocurridas desde enero al momento del acuerdo por falta de actualización conforme al IPC acumulado por cada mes caído.

Por su parte, las representaciones empresarias manifestaron que rechazan que las empresas "adeuden cualquier suma a los trabajadores por cualquier concepto".

Pablo Villano, presidente de Apymel expresó a este medio que "el gremio pidió poder cobrar la inflación hasta junio y algunos agregados más del día del paro". "Expresamos que íbamos a consultar con las Comisiones Directivas y obviamente el tema de pagar el día del paro a quien no vino a trabajar no lo aceptamos. El resto está todo para conversar", afirmó y expresó que se llevaron el compromiso de que no van a haber medidas de fuerza.

"No va a haber medidas de fuerza ni quite de colaboración, ese fue el compromiso", destacó. Además, resaltó que hubo una solicitud por el tema SanCor, que participó de la reunión: "nos negamos que sea miembro paritario porque es una empresa como cualquier otra. Presentamos una nota recusándolo, junto al CIL. El Ministerio se tiene que expedir la semana que viene", destacó.

Según el gremio, en la audiencia los empresarios pidieron que el Gobierno los autorice a un aumento de precios en los productos lácteos, y que participe el Ministerio de la Producción en la negociación.