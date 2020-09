El precio de la soja acumuló su tercera caída consecutiva en Chicago

Mercado de Chicago

El precio de la soja sufrió su tercera caída consecutiva en el mercado de Chicago tras la escalada de precios de las últimas semanas, presionada por el avance de la cosecha en América del Norte, en una jornada en la que los cereales también presentaron bajas en sus cotizaciones.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó US$ 2,7 hasta los US$ 372 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por US$ 2,8 para ubicarse en US$ 373,7 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el avance de la cosecha norteamericana del cultivo, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La baja se dio a pesar de nuevas compras por parte de China de soja estadounidense. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el gigante asiático adquirió hoy 132.000 toneladas de poroto, mientras que fueron despachadas otras 126.000 toneladas con destino desconocido.

Otro factor que moderó la baja fue la previsión de que Argentina produzca en la siguiente campaña 46,5 millones de toneladas, lo que significaría una merma interanual de 3,1 millones de toneladas.

El aceite acompañó la caída del poroto con una baja del 3% (US$ 22,3) hasta los US$ 720 la tonelada, mientras que la harina subió 1,18% (US$ 4,4) para ubicarse en US$ 376,2 la tonelada.

Por su parte, el trigo retrocedió US$ 3,6 y cerró a US$ 201,4 la tonelada, debido a las mejoras en valor del dólar respecto a las principal canasta de divisas, lo cual "reduce la competitividad de las exportaciones norteamericanas", explicó la BCR.

A esto se le suma la débil demanda internacional del trigo estadounidense.

Por último el maíz bajó US$ 0,3 y se posicionó en US$ 145,1 la tonelada, como consecuencia del avance de la cosecha en el hemisferio norte.