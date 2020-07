El precio de la soja mantuvo la tendencia alcista en el mercado de Chicago

La soja continúa con su racha alcista en Chicago.

El precio de la soja inició la semana nuevamente en alza -la quinta consecutiva- en el mercado de Chicago, mientras que el maíz y el trigo sufrieron caídas en sus valores.

Los contratos de agosto y septiembre de la oleaginosa subieron 0,55% (US$ 1,84) y 0,5% (US$ 1,65) hasta los US$ 331,80 y US$ 329,50 la tonelada, respectivamente.

Los fundamentos de la suba radicaron en las nuevas ventas efectuadas a China y en las mejoras en los mercados de aceites, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A la mañana, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó que el gigante asiático compró 132.000 toneladas a exportadores norteamericanos a entregarse durante la campaña 2020/21.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,42% (US$ 1,87) hasta los US$ 129,23 la tonelada, como consecuencia principalmente de las mejoras climáticas en el Medio Oeste estadounidense, explicó la BCR.

En adición, se habrían incrementado las preocupaciones por los posibles nuevos recortes en la producción de etanol a causa de la pandemia de coronavirus.

Por último, el trigo cayó 2,38% (US$ 4,68) y comenzó la semana a US$ 191,80 la tonelada, por el avance de la cosecha del cereal en Las Planicies de Estados Unidos, lo cual contribuiría a brindar un amplio abastecimiento al mercado.

Por otro lado, el fortalecimiento del dólar con respecto a las demás monedas morigeró el potencial exportador del país norteamericano