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La salud de Guillermo Coppola: la fuerte confesión sobre las secuelas que le dejó su problema respiratorio

El empresario Guillermo Coppola habló de su delicado cuadro de salud y reveló cómo enfrenta el tratamiento tras ser diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar.

24 may 2026, 10:05
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La salud de Guillermo Coppola: la fuerte confesión sobre las secuelas que le dejó su problema respiratorio
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Guillermo Coppola volvió a referirse públicamente a su estado de salud y sorprendió al contar detalles de las secuelas que le dejó el problema respiratorio que atraviesa desde hace meses.

En una entrevista con Dominique Metzger para Telenoche (El Trece), el exrepresentante de Diego Maradona explicó que continúa trabajando mientras realiza controles médicos y sesiones de kinesiología para mejorar su cuadro.

“Estoy con un temita respiratorio, trabajando. Tengo un kinesiólogo que es un fenómeno y me resisto al uso del oxígeno”, confesó Coppola al hablar del pequeño dispositivo portátil que los médicos le recomendaron utilizar en caso de necesitar asistencia respiratoria.

Según detalló, lleva el aparato consigo todo el tiempo, aunque todavía no logra acostumbrarse a usarlo públicamente. “Tengo un equipito que es una maravilla, lo llevás en el bolsillo. Igual lo llevo. El auto trato de dejarlo siempre cerca”, explicó.

Fue entonces cuando Dominique Metzger le preguntó si la resistencia tenía que ver con una cuestión estética y Coppola fue totalmente sincero. “No me gustaría verme así”, admitió.

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Incluso reveló que en algunas oportunidades llevó el dispositivo a la cancha, aunque nunca llegó a colocárselo delante de la gente. “A veces lo bajo, pero nunca me lo puse”, aseguró.

Meses atrás, Coppola había contado que debió someterse a un cateterismo para determinar el origen de sus problemas respiratorios. Finalmente, los médicos le diagnosticaron hipertensión arterial pulmonar, un cuadro por el que actualmente continúa bajo tratamiento.

Pese a las dificultades de salud, el empresario dejó en claro que no piensa alejarse de sus actividades laborales ni bajar el ritmo de su vida cotidiana.

“En la cama no me voy a meter”, había afirmado tiempo atrás al regresar al programa radial de Guido Kaczka tras atravesar una internación.

-Guillermo Coppola-

     

 

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