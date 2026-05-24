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Final en Córdoba

River y Belgrano, cara a cara por el título: todo listo para la final del Apertura

El conjunto cordobés buscará el primer título de Primera División de su historia frente a un Millonario golpeado por las lesiones. El encuentro comenzará a las 15.30 en el Mario Alberto Kempes.

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River y Belgrano

River y Belgrano, cara a cara por el título: todo listo para la final del Apertura

Este domingo, River Plate y Belgrano definirán al campeón del Torneo Apertura 2026 en una final que promete emociones fuertes en Córdoba. El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes y contará con la presencia de ambas hinchadas.

Leé también En tiempo de descuento, un River alternativo logró empatar ante RB Bragantino
River logró empatar el encuentro sobre el final. (Foto: Reuters)

El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará volver a gritar campeón después de dos años, mientras que el conjunto cordobés buscará hacer historia y conquistar el primer título de Primera División de toda su historia.

A qué hora juegan River vs. Belgrano y dónde verlo en vivo

La final entre River y Belgrano comenzará a las 15.30 y será transmitida en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para quienes tengan contratado el Pack Fútbol.

Además, el partido será seguido minuto a minuto por millones de hinchas que esperan una definición apasionante entre dos equipos que atravesaron caminos muy distintos hasta llegar al encuentro decisivo.

Cómo llega River a la final del Apertura 2026

River tuvo un semestre cargado de turbulencias. El ciclo de Marcelo Gallardo comenzó con grandes expectativas, pero una serie de malos resultados derivó en su salida antes de terminar el campeonato. La dirigencia apostó entonces por Eduardo Coudet, que logró reordenar al equipo y meterlo en la pelea por el título.

El Millonario terminó segundo en la Zona B con 29 puntos y en los playoffs mostró carácter en momentos críticos. En octavos de final estuvo al borde de la eliminación ante San Lorenzo, pero un gol agónico de Juan Fernando Quintero llevó la serie a los penales, donde el arquero Santiago Beltrán se convirtió en figura.

Luego dejó en el camino a Gimnasia y Esgrima La Plata y a Rosario Central para meterse en una nueva final.

Sin embargo, River llega condicionado por varias bajas importantes. No estarán Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi ni Matías Viña por lesión, mientras que Aníbal Moreno sigue entre algodones y difícilmente pueda jugar. Por eso, el DT apostaría por varios juveniles para intentar levantar el primer trofeo del año.

river y belgrano

Belgrano sueña con hacer historia

Del otro lado estará un Belgrano que llega lleno de ilusión. El Pirata terminó quinto en la Zona B y en la fase eliminatoria mostró una enorme fortaleza anímica.

Primero eliminó a Talleres en un clásico caliente, luego dejó afuera a Unión y finalmente superó a Argentinos Juniors en una dramática definición por penales.

La conducción de Ricardo Zielinski volvió a despertar la ilusión de los hinchas celestes. El Ruso ya quedó marcado en la historia del club por el ascenso conseguido frente a River en 2011 y ahora va por otra página inolvidable.

En Belgrano hay preocupación por el estado físico de Lisandro López, quien sufrió una fuerte contractura en semifinales y llegará con lo justo al partido decisivo.

Probables formaciones de River y Belgrano

River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

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