Clima inestable y temperaturas bajas: qué espera el SMN para el cierre del fin de semana largo

Aunque el panorama será inestable desde lo visual, las probabilidades de lluvia serán bajas. En la Ciudad de Buenos Aires apenas se prevé una chance mínima de precipitaciones aisladas durante la tarde, mientras que en algunas localidades del Gran Buenos Aires podría registrarse un leve aumento de la probabilidad de lloviznas hacia la noche.

Un domingo gris y húmedo en Buenos Aires

El predominio de aire húmedo sobre la región central del país seguirá condicionando el estado del tiempo durante buena parte del fin de semana largo. La persistencia de nubes bajas y la falta de ingreso de aire frío intenso impedirán que las temperaturas caigan de manera abrupta, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

En el Conurbano bonaerense, incluso, se espera una amplitud térmica algo mayor que en Capital Federal. Allí, la combinación entre humedad elevada y nubosidad podría intensificar la sensación de frío especialmente durante las primeras horas de la mañana y entrada la noche.

clima-frio-ola-polar

El tiempo para el 25 de Mayo: qué anticipa el pronóstico

El lunes 25 de Mayo mantendrá condiciones similares en el AMBA y gran parte de la región central del país. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde.

A lo largo del feriado predominará el cielo parcialmente nublado y, al menos por el momento, no se esperan precipitaciones significativas.

Las primeras horas del día estarán marcadas por un ambiente fresco, especialmente durante la mañana y la noche, cuando la sensación térmica podría ubicarse algunos grados por debajo de la temperatura real debido a la presencia de viento leve proveniente del sur y sudeste.

Con el correr de la tarde se prevé una mejora parcial en las condiciones meteorológicas. Incluso podrían registrarse algunos momentos de sol y un leve ascenso térmico que favorecerá las actividades al aire libre durante el feriado.

De todos modos, el abrigo seguirá siendo necesario durante gran parte de la jornada debido al ambiente otoñal que domina la región.

Cómo seguirá el clima durante la semana

El martes continuará con características muy parecidas. De acuerdo con el organismo oficial, la temperatura mínima descenderá hasta los 10 grados y la máxima se ubicará cerca de los 17°C.

El cielo permanecerá entre algo nublado y parcialmente cubierto, nuevamente con muy bajas probabilidades de lluvias en Capital Federal y el Conurbano.

Sin embargo, hacia mediados de semana comenzará a sentirse con mayor intensidad el ingreso de aire frío. El cambio en la dirección del viento permitirá la llegada de una masa de aire más seca, que favorecerá el descenso de las temperaturas mínimas y despejará gradualmente el cielo.

Cómo estará el clima en el resto del país

Mientras el AMBA tendrá un escenario húmedo y nublado, gran parte del interior mostrará condiciones mucho más estables.

Las provincias del centro, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, atravesarán jornadas tranquilas, sin alertas meteorológicas y con temperaturas frescas pero agradables para esta época del año.

El panorama será diferente en la Patagonia, donde continuará el ingreso de aire frío acompañado por fuertes ráfagas de viento. En provincias como Chubut y Santa Cruz se prevé un aumento de la nubosidad y condiciones más invernales, aunque hasta el momento no se emitieron alertas oficiales debido a que los fenómenos no alcanzarían niveles severos.