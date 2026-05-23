Muerte de Kevin Martínez: así detuvieron al hombre acusado de atacar al joven cuando estaba en una camilla antes de morir

Tras el impacto, y mientras el adolescente permanecía herido, Marzzellino se acercó y comenzó a golpearlo delante de testigos

Las imágenes registradas por vecinos y difundidas en redes sociales se transformaron en una prueba clave dentro del expediente. A raíz de lo ocurrido, también fueron imputados tres policías por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que la Justicia investiga si omitieron intervenir para evitar la agresión.

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Kevin fue trasladado primero a un centro de salud local y luego derivado al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde murió horas después. La autopsia determinó que sufrió fractura múltiple de cráneo, politraumatismos y una hemorragia interna, lesiones compatibles principalmente con el impacto del choque.

Pese a ello, la fiscalía mantiene la imputación contra Marzzellino por la agresión posterior al accidente y busca determinar el grado de responsabilidad que tuvo el ataque en el desenlace fatal.

En paralelo, el conductor de la moto también quedó imputado por homicidio culposo. Según trascendió, el vehículo en el que circulaban los adolescentes tenía pedido de secuestro activo.

Además, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que existía un conflicto previo entre Kevin y Marzzellino. De acuerdo con esa versión, el adolescente habría intentado robar tiempo atrás en la casa de la madre del acusado, un antecedente que ahora forma parte del expediente judicial.

“No murió por el choque, sino por los golpes”

chascomus kevin

En medio del avance de la causa, Marcos Martínez, padre del adolescente, aseguró que Kevin murió como consecuencia de la golpiza y no por el accidente vial. “Lo único que tenía mi hijo era el fémur quebrado”, sostuvo en declaraciones radiales.

El hombre también rechazó las versiones que vinculaban a Kevin con antecedentes delictivos y aseguró que el joven “nunca había estado detenido”. Según denunció, el adolescente estaba inmovilizado, atado a una camilla y esposado cuando recibió los golpes.

“En el video se escuchan los gritos de mi hijo pidiendo auxilio”, afirmó el padre, quien además apuntó contra el accionar policial durante la secuencia ocurrida tras el choque.