En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Muerte
Detención
Chascomús

Muerte de Kevin Martínez: así detuvieron al hombre acusado de atacar al joven cuando estaba en una camilla antes de morir

Leandro Edgardo Marzzellino, de 52 años, fue detenido e imputado por homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.

Banner Seguinos en google DESK
Leandro Marzzellino fue detenido por la muerte de Kevin Martínez en Chascomús.

Leandro Marzzellino fue detenido por la muerte de Kevin Martínez en Chascomús.

La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció tras un choque y una brutal agresión en Chascomús, sumó un nuevo capítulo este viernes con la detención de Leandro Edgardo Marzzellino, de 52 años, acusado de golpear al menor mientras era trasladado en una camilla hacia una ambulancia.

Leé también La contundente declaración del hermano del acusado de atropellar y matar a Kevin Martínez
La contundente declaración del hermano del acusado de atropellar y matar a Kevin Martínez en Chascomús

El hombre fue detenido por efectivos de la DDI Dolores y quedó imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual, en una causa a cargo de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, titular de la UFID N°9 de Chascomús.

crimenkevin

El hecho ocurrió días atrás en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana, cuando Kevin viajaba como acompañante en una moto conducida por Sebastián Mansilla, de 17 años. Según la reconstrucción de la causa, el rodado chocó contra un Ford Ka manejado por una mujer de 25 años.

Tras el impacto, y mientras el adolescente permanecía herido, Marzzellino se acercó y comenzó a golpearlo delante de testigos

Las imágenes registradas por vecinos y difundidas en redes sociales se transformaron en una prueba clave dentro del expediente. A raíz de lo ocurrido, también fueron imputados tres policías por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que la Justicia investiga si omitieron intervenir para evitar la agresión.

Embed

Kevin fue trasladado primero a un centro de salud local y luego derivado al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde murió horas después. La autopsia determinó que sufrió fractura múltiple de cráneo, politraumatismos y una hemorragia interna, lesiones compatibles principalmente con el impacto del choque.

Pese a ello, la fiscalía mantiene la imputación contra Marzzellino por la agresión posterior al accidente y busca determinar el grado de responsabilidad que tuvo el ataque en el desenlace fatal.

En paralelo, el conductor de la moto también quedó imputado por homicidio culposo. Según trascendió, el vehículo en el que circulaban los adolescentes tenía pedido de secuestro activo.

Además, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que existía un conflicto previo entre Kevin y Marzzellino. De acuerdo con esa versión, el adolescente habría intentado robar tiempo atrás en la casa de la madre del acusado, un antecedente que ahora forma parte del expediente judicial.

“No murió por el choque, sino por los golpes”

chascomus kevin

En medio del avance de la causa, Marcos Martínez, padre del adolescente, aseguró que Kevin murió como consecuencia de la golpiza y no por el accidente vial. “Lo único que tenía mi hijo era el fémur quebrado”, sostuvo en declaraciones radiales.

El hombre también rechazó las versiones que vinculaban a Kevin con antecedentes delictivos y aseguró que el joven “nunca había estado detenido”. Según denunció, el adolescente estaba inmovilizado, atado a una camilla y esposado cuando recibió los golpes.

“En el video se escuchan los gritos de mi hijo pidiendo auxilio”, afirmó el padre, quien además apuntó contra el accionar policial durante la secuencia ocurrida tras el choque.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Muerte Detención Chascomus
Notas relacionadas
Se conoció el video del brutal choque de Kevin Martínez y reveló un dato clave
Dos jóvenes se casaron y 20 días después una tragedia terminó con sus vidas
Nueva audiencia por Ángel López: el dato de la autopsia que puede modificar las imputaciones

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar