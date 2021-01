El precio del trigo sigue en alza en Chicago y llega al máximo desde octubre de 2013

Trigo

Los precios futuros del trigo mantenían hoy la tendencia ascendente de la semana pasada y alcanzaban niveles máximos desde octubre de 2013 en el Mercado de Chicago, mientras también avanzaba el maíz y la soja anotaba un momentáneo retroceso, según reportan las operadoras de granos locales.

El valor del trigo ascendía US$ 5,1 por tonelada, hasta US$ 253,3 (para marzo), es decir, 50% más que cuatro meses atrás.

El cereal se ve impulsado por una fuerte demanda de exportación, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El maíz, por su parte, subía hoy US$ 0,6, hasta US$ 209,8 la tonelada, en la posición marzo, en una rueda de compras por parte de los fondos de inversión.

De este modo el grano registraba un valor 76% más alto que a fines de abril de 2020 y comparable al que tenía en julio de 2013.

La soja, por su parte, bajaba US$ 4,3, hasta US$ 516,2 la tonelada en la posición marzo (estaba a US$ 302 diez meses atrás), por ventas técnicas, según la BCR.

En ese contexto, el aceite de la oleaginosa cedía posiciones hasta US$ 907,6 la tonelada para marzo, aún muy por encima de los US$ 680 anotado en abril de 2020, concluyó el informe de la bolsa rosarina (Télam).