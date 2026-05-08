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Estados Unidos desclasificó archivos sobre OVNIS: qué reveló el informe sobre la vida extraterrestre

Los documentos sobre OVNIS incluyen fotos, videos, testimonios de agentes federales y hasta registros de astronautas de la misión Apolo 17.

El gobierno de Estados Unidos desclasifica 162 archivos relacionados con fenómenos anómalos no identificados. (war.gov/UFO)

El gobierno de Estados Unidos desclasifica 162 archivos relacionados con fenómenos anómalos no identificados. (war.gov/UFO)

El Gobierno de Estados Unidos desclasificó este viernes 162 archivos secretos vinculados a presuntos OVNIS, en una decisión que volvió a instalar el debate global sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Los documentos incluyen fotos, videos, testimonios de agentes federales y hasta registros de astronautas de la misión Apolo 17 que reportaron extraños objetos brillantes flotando cerca de su nave en 1972.

Leé también Desclasificación: el anuncio de Trump sobre los ovnis y extraterrestres que sacude al mundo
Donald Trump promete desclasificar archivos secretos sobre extraterrestres y ovnis. (Foto: IA)

La liberación de los archivos sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) fue impulsada por la administración del presidente Donald Trump y, según el comunicado oficial, busca dar transparencia a décadas de especulaciones y teorías sobre encuentros con objetos voladores no identificados.

Uno de los documentos más impactantes del catálogo contiene la transcripción de una conversación entre astronautas del Apolo 17 durante su misión espacial en 1972. Allí describieron la presencia de extraños fragmentos luminosos alrededor de la nave.

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“Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”, señaló uno de los operadores durante la misión. Otro astronauta agregó: “Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.

Las descripciones coinciden con numerosos relatos históricos de testigos que afirmaron haber observado objetos brillantes o fenómenos extraños en el cielo.

Los archivos también incluyen declaraciones recientes de siete agentes federales pertenecientes a distintos equipos de seguridad e inteligencia que aseguraron haber presenciado fenómenos aéreos no identificados en el oeste de Estados Unidos durante dos jornadas de 2023.

Archivos ovnis
La publicación de documentos UAP/FANI responde a una directiva presidencial de Donald Trump que exige transparencia sobre fenómenos aéreos inexplicables.

La publicación de documentos UAP/FANI responde a una directiva presidencial de Donald Trump que exige transparencia sobre fenómenos aéreos inexplicables.

Según los testimonios incorporados en los documentos oficiales, los agentes observaron “orbes que lanzaban otros orbes”, además de una gran esfera luminosa suspendida en el aire y un objeto semitransparente que fue comparado con una “cometa translúcida”.

La desclasificación involucra a múltiples organismos del Gobierno estadounidense, entre ellos la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía, la NASA, el FBI y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), creada en 2022 para investigar este tipo de fenómenos.

El avance de la expropiación espacial de la NASA

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que los archivos “han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas” y sostuvo que “es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”.

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó la iniciativa y destacó la importancia de avanzar en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” para comprender los misterios del universo.

Extraterrestres.
Luces extrañas en un documento de la NASA. (Foto: gentileza NASA).

Luces extrañas en un documento de la NASA. (Foto: gentileza NASA).

El Gobierno estadounidense informó además que el material continuará ampliándose de manera progresiva y que se publicarán nuevos archivos en los próximos meses. El catálogo completo puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos dedicado a fenómenos UAP.

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