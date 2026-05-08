Estados Unidos desclasificó archivos sobre OVNIS: qué reveló el informe sobre la vida extraterrestre

“Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”, señaló uno de los operadores durante la misión. Otro astronauta agregó: “Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.

Las descripciones coinciden con numerosos relatos históricos de testigos que afirmaron haber observado objetos brillantes o fenómenos extraños en el cielo.

Los archivos también incluyen declaraciones recientes de siete agentes federales pertenecientes a distintos equipos de seguridad e inteligencia que aseguraron haber presenciado fenómenos aéreos no identificados en el oeste de Estados Unidos durante dos jornadas de 2023.

Archivos ovnis La publicación de documentos UAP/FANI responde a una directiva presidencial de Donald Trump que exige transparencia sobre fenómenos aéreos inexplicables.

Según los testimonios incorporados en los documentos oficiales, los agentes observaron “orbes que lanzaban otros orbes”, además de una gran esfera luminosa suspendida en el aire y un objeto semitransparente que fue comparado con una “cometa translúcida”.

La desclasificación involucra a múltiples organismos del Gobierno estadounidense, entre ellos la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía, la NASA, el FBI y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), creada en 2022 para investigar este tipo de fenómenos.

El avance de la expropiación espacial de la NASA

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que los archivos “han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas” y sostuvo que “es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”.

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó la iniciativa y destacó la importancia de avanzar en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” para comprender los misterios del universo.

Extraterrestres. Luces extrañas en un documento de la NASA. (Foto: gentileza NASA).

El Gobierno estadounidense informó además que el material continuará ampliándose de manera progresiva y que se publicarán nuevos archivos en los próximos meses. El catálogo completo puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos dedicado a fenómenos UAP.