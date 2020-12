Los precios de los granos cerraron con subas en Chicago

La soja volvió a operar por arriba de los USD 440 en Chicago

El precio de la soja cerró con una suba de más de US$ 6 en el mercado de Chicago gracias a los buenos datos de exportaciones semanales de Estados Unidos, sumado a un nuevo interés chino por la oleaginosa, en una jornada en la que cereales también operaron con ganancias.

Los contratos de enero y marzo de la oleaginosa subieron 1,47% (US$ 6,43) hasta los US$ 441,38 y US$ 442,95 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las buenas exportaciones semanales estadounidenses y al interés chino por concretar nuevas compras a ese país.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó despachos por 920.000 toneladas, por encima del máximo esperado por el mercado.

Además, "trascendió que China estaría buscando cerrar embarques de soja americana", indicó la corredora de granos Grassi, a lo que se sumó la sequía que afecta a zonas productoras de Sudamérica.

Los subproductos también acompañaron la suba del poroto, con un salto del 2,25% (US$ 19,40) en el aceite hasta los US$ 880,29 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,86% (US$ 3,75) para ubicarse en US$ 438,60 la tonelada.

Por su parte, el trigo avanzó 1,71% (US$ 3,77) para cerrar a US$ 223,68 la tonelada, debido a una fuerte demanda internacional y a la debilidad del dólar frente a las principales monedas del mundo.

Por último, el maíz sumó 1,22% (US$ 2,07) y concluyó la jornada a US$ 170,27 la tonelada, gracias a exportaciones norteamericanas por encima de lo esperado por los exportadores y al clima seco en Sudamérica.