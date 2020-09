Los precios de los granos se mantuvieron estables en Rosario

La soja se mantuvo por encima de los $19 mil la tonelada

Los precios de los principales granos en el mercado de Rosario permanecieron estables en términos generales, en una jornada sin grandes volúmenes comercializados en la que no operó el mercado de referencia en Estados Unidos, lo cual tiene implicancias en el desempeño local.

Así, la oferta de compra por soja con entrega inmediata por parte de las industrias se mantuvo en los $19.200 por tonelada, y se destacó que no se registraron ofertas en dólares ni por soja con entregas diferidas.

Por su parte, en el mercado de maíz, destacó la menor cantidad de compradores activos en términos generales.

Por maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 150 la tonelada, mismo precio que en la jornada previa.

Por el cereal con entrega en octubre se ofrecieron US$ 150 la tonelada y noviembre, US$ 152, lo que significó una merma de US$1 en sendas posiciones.

A su vez, en el segmento de campaña 2020/21, las ofertas se mantuvieron en línea con los ajustes del viernes pasado: se ofrecieron US$ 145 por maíz con entrega entre marzo y mayo; US$ 130, entre junio y agosto

En tanto que para el segmento julio el precio se ubicó en US$ 128 la tonelada, una caída de US$ 2.

Por otro lado, el precio del trigo con entrega inmediata permaneció en US$ 185 la tonelada, sin variaciones respecto a la jornada anterior.

Por trigo con descarga en octubre se ofertó US$180; por entrega entre noviembre y diciembre se ofrecieron US$ 175 la tonelada; enero, US$ 177; febrero y marzo, US$ 180; y abril US$181.

En el mercado de girasol, destacó la suba de US$ 10 en el precio ofrecido para el segmento disponible con US$ 280; mientras que para la entrega entre diciembre y marzo se ofrecieron US$ 280 por tonelada, sin cambios respecto al día viernes.