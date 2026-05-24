El duro descargo de Jenny Mavinga tras negarle el Golden Ticket a Carmiña Masi: "Respondí con el corazón"

Mavinga también reveló un episodio previo a la gala que la marcó profundamente: "Hizo un vivo y alguien me dijo: '¿Que se siente que tu ama va a entrar a la casa y vos, esclava, la vas a seguir sirviendo desde afuera?' Se me vino esa frase a la cabeza y respondí con el corazón".

Y cerró con una reflexión que sintetiza su postura: "Perdonar no es lo mismo que premiar".

descargo mavinga

Cuáles fueron los horribles comentarios que recibió Mavinga por haber impedido el regreso de Carmiña a Gran Hermano

La última gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó envuelta en una polémica que sacudió tanto al estudio como a las redes sociales. Lo que parecía ser una noche de expectativa por los posibles regresos se transformó en un clima de tensión tras una decisión inesperada de la producción que involucró a Carmiña Masi y Mavinga, dos de las exjugadoras más comentadas de esta edición.

El programa sorprendió al anunciar una instancia especial vinculada al conflicto que ambas habían protagonizado semanas atrás. La participante paraguaya había quedado en el centro de la escena por comentarios discriminatorios hacia su compañera, situación que derivó en su expulsión del reality.

Durante la gala conducida por Santiago del Moro, la voz de Gran Hermano repasó lo ocurrido y recordó las razones de la salida de Carmiña. Al mismo tiempo, se destacó que ella había pedido disculpas públicamente y que fuera de la casa habían logrado conversar y recomponer en parte el vínculo. En ese marco, se le ofreció una nueva oportunidad a través de un “Golden Ticket”.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para su regreso, llegó el giro inesperado: la producción anunció que la decisión final no estaría en manos del público ni del programa, sino de Mavinga, quien debía definir si su excompañera volvía o no al juego.

El silencio se apoderó del estudio cuando Santiago del Moro lanzó la pregunta clave: “¿Vuelve o no vuelve?”. Tras unos segundos de incertidumbre, Mavinga respondió con contundencia: “Yo a Carmiña la perdoné, pero no”.

La frase generó una reacción inmediata. Parte del público celebró su determinación, mientras otro sector comenzó a insultarla en vivo. Finalmente, la decisión dejó a Carmiña fuera de la competencia y desató un fuerte revuelo dentro y fuera del programa.

Las redes sociales se llenaron de mensajes cruzados: algunos criticaron a la producción por la forma en que manejó la situación, mientras otros apuntaron directamente contra Mavinga por su postura.

Tras la emisión, Carmiña Masi utilizó sus redes para hacer un descargo en el que aseguró sentirse humillada por lo ocurrido. Mavinga, por su parte, también habló públicamente y explicó por qué tomó esa decisión. “Estoy muy estresada y recién llego a mi casa. Son las tres de la mañana y no sé si voy a poder dormir hoy”, expresó en un video. Allí defendió su postura y aseguró que actuó de acuerdo con lo que sentía.

La estilista también compartió el impacto emocional que sufrió desde que estalló la polémica: “Empecé a pensar en todos los comentarios horribles que recibo todos los días por los dichos de Carmiña”, reveló con angustia.

Finalmente, cerró con una reflexión que expuso el desgaste vivido: “Por suerte Carmiña lo entendió y dijo que si yo decía que sí iba a decir que no y que no le gustó el lugar en el que me pusieron”.