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Sin Villarruel, Javier Milei encabezará el Tedeum del 25 de Mayo

El Presidente participará de la tradicional ceremonia en la Catedral Metropolitana junto a su Gabinete. La vicepresidenta no fue invitada oficialmente por la Casa Rosada.

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Sin Villarruel

Sin Villarruel, Javier Milei encabezará el Tedeum del 25 de Mayo
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Victoria Villarruel habló con A24 sobre el desplante de Milei en el Tedeum: qué dijo (Foto: archivo)

La actividad oficial comenzará durante la madrugada con una cadena nacional para emitir el Himno Nacional. Más tarde, cerca de las 9.40, Milei y sus ministros saldrán caminando desde la Casa Rosada hacia la Catedral Metropolitana, donde el oficio religioso está previsto para las 10.

El acto se desarrollará en un contexto marcado por los cuestionamientos de distintos sectores de la Iglesia hacia el ajuste del Gobierno nacional y el impacto sobre jubilados, personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Javier Milei en el Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana. Foto presidencia..jpeg

El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

En paralelo, la interna dentro del oficialismo volvió a quedar expuesta luego de que trascendiera que Villarruel no recibió invitación formal para asistir al Tedeum.

"La vicepresidente no ha sido invitada al Tedeum del 25 de mayo. Las invitaciones son cursadas formalmente por la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei a través del área de ceremonial", confirmó una fuente a A24.com.

Tedeum

El Tedeum del 25 de Mayo es una ceremonia tradicional de la política argentina y suele contar con la presencia conjunta de las máximas autoridades nacionales. Habitualmente, el mandatario parte caminando desde Casa Rosada junto a su gabinete y cruza la Plaza de Mayo hasta la Catedral Metropolitana para participar del oficio religioso.

En años anteriores, Villarruel había formado parte de la celebración oficial pese a las tensiones internas. Sin embargo, esta vez la ruptura quedó plasmada de manera explícita con su exclusión del acto.

En tanto, sí fueron invitados funcionarios nacionales, diputados, senadores de La Libertad Avanza y aliados del PRO, además del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El mensaje del arzobispo García Cuerva antes del tedeum

En la antesala del Tedeum del 25 de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó un mensaje que se enmarca en el clima político y social que vive el país: advirtió sobre estos “tiempos de intolerancia” y de “rechazo de todo el que piensa distinto”, y cuestionó las descalificaciones contra quienes sostienen otras opiniones. Las definiciones del prelado fueron pronunciadas este domingo durante la misa que celebró en la Catedral Metropolitana, un día antes de la ceremonia de la que participará el presidente Javier Milei.

garcia cuerva

Tras la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, García Cuerva sostuvo: “Creo que justamente son palabras muy actuales en el contexto que vivimos. Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario”, dijo.

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