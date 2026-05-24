En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
River
Belgrano
Fútbol

Video: incidentes en el ingreso de los hinchas de River al Kempes

La previa de la definición del Torneo Apertura quedó marcada por empujones, corridas y desbordes en los accesos a la Popular Willington. Hubo personas heridas, ataques de pánico y fuertes críticas al operativo de seguridad.

Banner Seguinos en google DESK
Video: incidentes en el ingreso de los hinchas de River al Kempes

Video: incidentes en el ingreso de los hinchas de River al Kempes
Leé también River y Belgrano, cara a cara por el título: todo listo para la final del Apertura
River y Belgrano, cara a cara por el título: todo listo para la final del Apertura

Minutos antes del arranque del partido, la zona de acceso colapsó por la enorme cantidad de personas acumuladas en los controles. La presión de la multitud terminó desbordando el operativo y se produjeron empujones, corridas y momentos de extrema tensión.

Embed

En las imágenes que se transmitieron en A24, varios simpatizantes quedaron atrapados contra los vallados mientras efectivos policiales intentaban contener el avance de la gente montados a caballo.

En medio del descontrol, algunas personas sufrieron heridas, cortes y ataques de pánico producto de la falta de espacio y aire. Incluso hubo hinchas que debieron ser asistidos en el piso mientras el ingreso continuaba trabado.

El clima se agravó todavía más porque muchos fanáticos temían perderse el comienzo de la final, en un estadio colmado y con entradas agotadas. Algunos simpatizantes también denunciaron problemas con tickets adquiridos en reventa que no pudieron validar en los molinetes.

El operativo había dispuesto que los hinchas de River ocuparan la Popular Willington y la platea Ardiles, mientras que los simpatizantes de Belgrano se ubicaron en la Popular Artime y la Gasparini. Sin embargo, los incidentes en el sector destinado al conjunto de Núñez terminaron empañando la previa de uno de los partidos más esperados del campeonato.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Belgrano Córdoba
Notas relacionadas
Belgrano le ganó 3 a 2 a River en la final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026
Exclusivo La Red: la explicación del árbitro sobre el penal que cambió la final entre Belgrano y River Plate
Acuerdo total con Otamendi: el multicampeón que se suma a River y el plan estratégico para firmar antes del Mundial

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar