Video: incidentes en el ingreso de los hinchas de River al Kempes

En medio del descontrol, algunas personas sufrieron heridas, cortes y ataques de pánico producto de la falta de espacio y aire. Incluso hubo hinchas que debieron ser asistidos en el piso mientras el ingreso continuaba trabado.

El clima se agravó todavía más porque muchos fanáticos temían perderse el comienzo de la final, en un estadio colmado y con entradas agotadas. Algunos simpatizantes también denunciaron problemas con tickets adquiridos en reventa que no pudieron validar en los molinetes.

El operativo había dispuesto que los hinchas de River ocuparan la Popular Willington y la platea Ardiles, mientras que los simpatizantes de Belgrano se ubicaron en la Popular Artime y la Gasparini. Sin embargo, los incidentes en el sector destinado al conjunto de Núñez terminaron empañando la previa de uno de los partidos más esperados del campeonato.