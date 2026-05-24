La final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes comenzó con una previa caótica para miles de hinchas millonarios que intentaban ingresar a la Popular Willington.
La previa de la definición del Torneo Apertura quedó marcada por empujones, corridas y desbordes en los accesos a la Popular Willington. Hubo personas heridas, ataques de pánico y fuertes críticas al operativo de seguridad.
Video: incidentes en el ingreso de los hinchas de River al Kempes
La final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes comenzó con una previa caótica para miles de hinchas millonarios que intentaban ingresar a la Popular Willington.
Minutos antes del arranque del partido, la zona de acceso colapsó por la enorme cantidad de personas acumuladas en los controles. La presión de la multitud terminó desbordando el operativo y se produjeron empujones, corridas y momentos de extrema tensión.
En las imágenes que se transmitieron en A24, varios simpatizantes quedaron atrapados contra los vallados mientras efectivos policiales intentaban contener el avance de la gente montados a caballo.
En medio del descontrol, algunas personas sufrieron heridas, cortes y ataques de pánico producto de la falta de espacio y aire. Incluso hubo hinchas que debieron ser asistidos en el piso mientras el ingreso continuaba trabado.
El clima se agravó todavía más porque muchos fanáticos temían perderse el comienzo de la final, en un estadio colmado y con entradas agotadas. Algunos simpatizantes también denunciaron problemas con tickets adquiridos en reventa que no pudieron validar en los molinetes.
El operativo había dispuesto que los hinchas de River ocuparan la Popular Willington y la platea Ardiles, mientras que los simpatizantes de Belgrano se ubicaron en la Popular Artime y la Gasparini. Sin embargo, los incidentes en el sector destinado al conjunto de Núñez terminaron empañando la previa de uno de los partidos más esperados del campeonato.