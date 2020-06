Los precios de los granos cerraron con bajas en Chicago

Precios cerraron con bajas en Chicago

Los precios de los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, presionados por las buenas condiciones climáticas para los cultivos en Estados Unidos y ante la previsión de un amplio abastecimiento de trigo a nivel mundial.

El contrato de julio de la soja cayó 0,48% (US$ 1,56) hasta los US$ 319,95 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 0,51% (US$ 1,65) para concluir la jornada a US$ 318,75 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las condiciones climáticas beneficiosas para el cultivo en zonas productoras de Estados Unidos. Asimismo, sumó presión la incertidumbre del mercado respecto a "un potencial segundo brote de Covid-19, lo que podría obstaculizar el comercio internacional" y la baja en el precio del aceite, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Dicho subproducto perdió 1,84% (US$ 11,46) hasta los US$ 609,57 la tonelada, mientras que la harina presentó ganancias por 0,13% (US$ 0,44) para finalizar la sesión en US$ 316,03 la tonelada.

Por su parte, el trigo cayó 0,97% (US$ 1,75) y se ubicó en US$ 176,83 la tonelada, ante las expectativas de "amplio abastecimiento de cereal luego de las mejoras en las estimaciones productivas de grandes exportadores de Europa y la región del Mar Negro", por parte de los operadores.

Por último, el maíz retrocedió 0,23% (US$ 0,30) y cerró a US$ 127,65 la tonelada, debido las precipitaciones pronosticadas para el Medio Oeste de Estados Unidos, "morigerando las afecciones de la sequía de las últimas semanas", explicó la BCR.