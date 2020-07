Por problemas sanitarios, los limones argentinos pierden su principal mercado hasta el próximo año

Limones con mancha negra

Las exportaciones de limones frescos a la Unión Europea quedaron suspendidas para lo que resta del corriente año, luego de que se detectaran casos de mancha negra en algunos lotes arribados a diferentes puertos del Viejo Continente , informó hoy la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa).

La entidad privada, en un comunicado de prensa, precisó que la decisión fue tomada en forma conjunta con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Las exportaciones de limones se habían suspendido de manera voluntaria y preventiva por 15 días el 1 de julio pasado, mientras se recababa información y analizaban las intercepciones por Mancha Negra (Phyllosticta Citricarpa) en lotes arribados a diferentes puertos de la Unión Europea, en particular de España.

Teniendo en cuenta la incertidumbre generada por estos incidentes que derivaron en el rechazo de la mercadería, se consideró que no estaban dadas las condiciones de seguridad y previsibilidad para retomar los envíos a la Unión Europea en lo que resta de la temporada. El Senasa y las autoridades sanitarias europeas están en permanente contacto para evaluar las causas de estas intercepciones, acotó la asociación citrícola.

La Mancha Negra es una enfermedad causada por un hongo que se manifiesta a través de manchas de este color en la piel del fruto. Este hongo no afecta la inocuidad del mismo para el consumo humano, pero la Unión Europea tiene exigencias respecto de la misma, debido a que la consideran una plaga cuarentenaria por estar ausente en su territorio.

Pablo Padilla, presidente de Acnoa, dijo que esta decisión tiene un fuerte impacto económico para nuestros productores y exportadores, como así también para nuestro país por los ingresos de divisas que dejará de percibir.

Se abre ahora una etapa de investigación de las causas que nos llevaron a esta situación; y en este sentido, el sector es plenamente consciente de la necesidad de trabajar con Senasa para mantener el mercado europeo e implementar las medidas necesarias que nos permitan cumplir con las altas exigencias fitosanitarias y de calidad que nos exigen la Comisión Europea y nuestros clientes, agregó Padilla.

Argentina es el primer proveedor de limones frescos de la Unión Europea, que es a su vez el principal mercado de exportación de nuestro país.

Tras conocerse esta decisión, el ministro de Desarrollo Procutivo de Tucumán, Luis Fernández, dijo que "es un tema que realmente nos preocupa, porque es un mercado importante para Argentina y para Tucumán en particular".

"Estamos analizando las causas de este problema porque años anteriores no lo tuvimos y queremos saber exactamente los motivos", agregó el funcionario.

Fernández detalló que "el año pasado se exportaron alrededor de 127.000 toneladas a la UE, y en 2020 se alcanzaron a exportar alrededor de 100.000 toneladas".

El funcionario tucumano deslizó que el volumen que no pudo ser exportado, por un total de entre 15.000 y 18.000 toneladas, podría ir a otros destinos que no consideran a la Macha Negra como una plaga y por lo tanto no existen prohibiciones para su ingreso.

"Es probable que parte del limón que no va a la Unión Europea pueda ir a China o a los Estados Unidos", sostuvo el ministro, quien remarcó que la decisión final será tomada por "el sector privado".

Por último, Fernández indicó que "el limón se terminará de cosechar y nuestra actividad industrial sigue con absoluta normalidad".